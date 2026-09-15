سازمان بهداشت جهانی هم غزه را رها کرد! هزاران بیمار و مجروح در آستانه مرگ
با تشدید توحش رژیم صهیونیستی و کمبود بودجه سازمان بهداشت جهانی، اکنون مراکز درمانی و بیمارستانهای نیمهمخروبه غزه در آستانه قطع کامل سوخت موردنیاز خود هستند.
بحران انسانی در نوار غزه در حالی وارد مرحلهای تازه و هولناک شده است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بهدلیل کمبود منابع مالی، تأمین سوخت برای بیش از ۲۰ بیمارستان و مرکز درمانی غزه را از ۱۹ سپتامبر (28 شهریور) متوقف خواهد کرد؛ تصمیمی که مقامهای بهداشتی فلسطینی درباره پیامدهای آن هشدار دادهاند و آن را عاملی برای تشدید فروپاشی نظام درمانی غزه میدانند. مدیرکل وزارت بهداشت غزه در اینباره هشدار داده است مقادیر اندک سوخت موجود نیز به سختی برای فعال نگهداشتن مراکز درمانی کافی بوده و توقف کمک سازمان بهداشت جهانی میتواند بحران تازهای را به نظام درمانی غزه تحمیل کند. به گفته وی، مسئله تنها خاموششدن ژنراتورها نیست؛ بلکه با قطع سوخت، اتاقهای عمل و بخشهای مراقبتهای ویژه از کار خواهند افتاد. نبود سوخت بدان معناست که دستگاههای تنفس مصنوعی و سامانههای اکسیژن مختل خواهند شد و جان نوزادان نارس داخل دستگاهها، بیماران دیالیزی، مجروحان جنگی و مبتلایان به بیماریهای مزمن بهطور مستقیم در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که زیرساختهای درمانی غزه طی نزدیک به سه سال نسلکشی رژیم اسرائیل بهشدت آسیب دیده و بیمارستانهای باقیمانده نیز با کمبود تجهیزات، دارو، سوخت و ظرفیت درمانی مواجه هستند. براساس آمار وزارت بهداشت غزه، از آغاز نسلکشی فلسطینیان در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر 1402) تاکنون بیش از ۷۳ هزار و ۶۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده و نزدیک به ۱۷۵ هزار نفر زخمی شدهاند. ویرانی مراکز درمانی میتواند شرایط را برای دهها هزار مجروح جنگی دشوارتر ساخته و بسیاری از آنها را در آستانه مرگ تدریجی قرار دهد.
این مسئله در حالی رخ میدهد که پیشتر رژیم صهیونیستی در راستای سیاست پاکسازی قومی فلسطینیان اقدام به محدود کردن ورود اقلام ضروری از جمله سوخت به غزه کرده بود. با ادامه روند موجود، عملاً فرآیند نسلکشی فلسطینیان وارد مرحلهای جدید میشود.
تبدیل کرانه باختری به میدان کشتار
توحش صهیونیستها تنها به نوار غزه محدود نیست. در کرانه باختری اشغالی نیز عملیات نظامی و بازداشتها ادامه دارد. انجمن اسرای فلسطین در واکنش به شهادت «زیاد جابر» در جریان یورش نظامیان صهیونیست به منزل وی، اعلام کرد رژیم اسرائیل عملیات بازداشت و یورش در کرانه باختری را به محل کشتار و اعدامهای فراقضائی تبدیل کرده است. زیاد جابر ابتدا در جریان تیراندازیها مجروح شده و سپس نظامیان صهیونیست با ممانعت از درمان وی، اجازه دادند وی از شدت جراحات به شهادت برسد. انجمن اسرای فلسطین میگوید نظامیان صهیونیست طی شبانهروز گذشته دستکم ۳۰ غیرنظامی فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردهاند. گزارشهای متعدد از ادامه عملیات صهیونیستها در نابلس، اریحا، قلقیلیه، طوباس و مناطق اطراف بیتالمقدس حکایت دارد. در یکی از این موارد، هشت فلسطینی در اریحا بازداشت شدند و در عملیاتهای جداگانه نیز شماری دیگر در نابلس، قلقیلیه، و عقابه دستگیر شدهاند.