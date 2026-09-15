گزارش رسمی پنتاگون از ضربشست ایران صدها ساختمان ویران شده و میلیاردها دلار خسارت دیدهایم
سرویس خارجی-
اولین گزارش رسمی پنتاگون درباره خسارتهای واردشده به آمریکا در جنگ علیه ایران نشان میدهد آمریکا دهها میلیارد دلار خسارتدیده و صدها ساختمان و سازه نظامی خود را نیز از دست داده است. گزارش تصریح میکند که برخلاف ادعاهای ترامپ این کشور دچار کمبود مهمات راهبردی نیز شده است.
پیروز یا شکستخورده جنگ را لفاظی مقامات نظامی یا سیاسی تعیین نمیکند بلکه دستاوردها و هزینههایی که کشورها متحمل میشوند، نتیجه را مشخص میکند. ترامپ جنگ را با اهدافی کاملاً مشخص شروع کرد: سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، نابودی توان هستهای، موشکی و پهپادی کشور و تصاحب 440 کیلو اورانیوم غنیشده، تعیین رهبر، تجزیه کشور و... اما در طول جنگی که قرار بود 6 هفته طول بکشد نهتنها به هیچیک از این اهداف نرسید بلکه مشکلات جدیدی هم اضافه شد؛ ایران تنگه هرمز را بست، اقتصاد جهانی دچار بحران شد، قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا رکوردهای تازهای ثبت کرد، تورم در آمریکا افزایش یافت، کشاورزان این کشور متضرر شدند. این همه هزینه تنها نوک کوه یخی بود که بیرون زده است.
با طولانیشدن جنگ و حملات گسترده و سنگین ایران به حداقل 20 پایگاه آمریکا در 8 کشور منطقه معلوم شد که بسیاری از این پایگاهها میلیاردها دلار خسارتدیده و دیگر قابل استفاده نیستند. از سوی دیگر معلوم شد که کاهش شدید مهمات راهبردی آمریکا در جنگ موضع واشنگتن مقابل کشور ما و دیگر کشورها را بهشدت تضعیف کرده است. افشای این خبر زلزله بزرگی را در آمریکا به راه انداخت و ترامپ و پیت هگزت به سرعت آن را تکذیب کردند. در ادامه نیز پنتاگون تحقیقات گستردهای را با دستگاه دروغسنج شروع کرد تا مشخص شود که این خبر چگونه به بیرون درز کرده است.
اعتراف رسمی پنتاگون
اما در حالی که ترامپ و هگزت و همچنین رئیس سنتکام هزینههای سنگین و کمبود تسلیحات راهبردی آمریکا در جنگ با ایران را همچنان تکذیب میکنند، بازرس کل پنتاگون در نخستین گزارش رسمی خود درباره جنگ علیه ایران، برای اولینبار به این کمبود و همچنین به خسارات سنگین حملات ایران اذعان کرده و گفته است صدها ساختمان و سازه آمریکایی در منطقه آسیب دیده یا تخریب شدهاند. گزارش جدید دفتر بازرس کل وزارت جنگ آمریکا حاکی از آن است که هزینه جنگافروزی این کشور علیه ایران به ۳۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. طبق این گزارش از این میان ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صرف مهمات و ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار هزینه خسارتهای وارده به تجهیزات شده است. ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دیگر نیز برای موارد دیگر هزینه شده است. این ارقام شامل هزینههای سنگین بازسازی تأسیسات ویران شده نمیشود.
به گزارش مهر به نقل از الجزیره، براساس این گزارش، هواپیماها و تجهیزات نظامی آمریکا نیز در این جنگ متحمل خسارتهای سنگینی شدهاند؛ به طوری که چهار جنگنده اف۱۵ ای، یک اف3۵، یک پرنده از نوع ای۱۰ و ۱۲ هواپیمای سوخترسان و ۹ هواپیمای دیگر به صورت کامل منهدم شده یا آسیب دیدهاند. همچنین تا ژوئن(تیر) گذشته بیش از ۳۰ پهپاد امکیو۹ ساقط شده است. نکته مهم این بخش از گزارش این است که پنتاگون برای نخستینبار به طور رسمی اعتراف میکند که یک جنگنده رادارگریز اف-۳۵ این کشور بر فراز ایران «هدف آتش دشمن» قرار گرفته است. براساس این گزارش، این نخستین مورد ثبتشده از آسیب رزمی به یک جنگنده اف-۳۵ در جریان عملیات نظامی در طول تاریخ است. در این گزارش تأکید شده است که جنگ آمریکا با ایران «منجر به کمبود در موجودی تسلیحات راهبردی شده و تنگناهای صنعتی برای تأمین مجدد مهمات (پیشرفته) را عیان کرده است». کارشناسان پیش از این گفته بودند که حدود سه سال طول میکشد تا پیمانکاران نظامی موشکهای پیشرفته و موشکهای پدافند هوائی را به سطح قبل از جنگ برسانند.
نابودی ساختمانها و سازهها
نهاد نظارتی پنتاگون در نخستین گزارش رسمی خود از آسیب و انهدام صدها ساختمان و سازه در پایگاههای آمریکا در سراسر منطقه نیز خبر داده و اعتراف کرده است که حملات ایران در ماههای نخست جنگ، این ساختمانها و سازهها را در پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن به طور کامل تخریب کرده یا آسیبزده است. این گزارش بازه زمانی آغاز جنگ در ۲۸ فوریه تا ۳۰ ژوئن (9 اسفند تا 9 تیر) را بررسی کرده و همچنین کاهش شدید ذخایر برخی تسلیحات کلیدی آمریکا را مورد تأیید قرار داده است. شبکه سیانان پیشتر گزارش داده بود که در روزهای ابتدائی جنگ، برخی تجهیزات حیاتی آمریکا، از جمله سامانههای راداری دفاع موشکی، هدف حملات ایران قرار گرفته و منهدم شدهاند.
بازرس کل پنتاگون در گزارش خود این را هم اعلام کرده است که حملات ایران باعث تغییرات قابلتوجهی در نحوه فعالیت سنتی نیروهای آمریکایی در منطقه شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا در واکنش به حملات ایران و نیروهای همسو با آن، اقدام به جابهجایی نیروها، تجهیزات و مراکز ذخیرهسازی کرده است. یکی از این تغییرات، خارج کردن بالگردهای تخلیه پزشکی ارتش آمریکا از عراق و کویت بوده است. در نتیجه، طبق گزارش پنتاگون، بیشتر عملیات انتقال نیروهای مجروح برای دریافت خدمات پزشکی از طریق زمینی و به مراکز درمانی محلی انجام شده است.
منطقه نظامی آمریکا در بحرین
گزارش بازرس کل پنتاگون همچنین به خسارت سنگین واردشده به مرکز منطقهای نیروی دریایی آمریکا در بحرین پرداخته است؛ مرکزی که «هانگ کائو»، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، اخیراً درباره حمله ایران به آن گفته بود که ایران این تأسیسات را «کاملاً به هم ریخته است». به گفته بازرس کل پنتاگون، انهدام این مرکز، چالشهای قابلتوجهی برای آمریکا در زمینه ایجاد پایگاههای دریایی و بنادر پشتیبانی مناسب ایجاد کرده است. در پی این شرایط، جزیره دورافتاده «دیهگو گارسیا» در اقیانوس هند به یکی از مراکز لجستیکی دریایی آمریکا تبدیل شده است؛ اقدامی که چرخه تأمین مجدد تجهیزات و تدارکات برای نیروهای آمریکایی را به ۱۴ تا ۱۸ روز افزایش داده است.
این گزارش که با همکاری دفاتر بازرس کل وزارت خارجه آمریکا و آژانس توسعه بینالمللی آمریکا تهیه شده، علاوهبر خسارات نظامی، فعالیتهای دیپلماتیک واشنگتن در منطقه را نیز بررسی کرده است. براساس این گزارش، خسارت واردشده به تأسیسات دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه حدود ۱۸۴ میلیون دلار برآورد شده است. البته در این گزارش رقم مشخصی برای خسارت واردشده به پایگاهها و تأسیسات نظامی آمریکا اعلام نشده است.شبکه سیانان در ماههای گذشته و در جریان درگیریهای شدید گزارش داده بود، تأسیسات آمریکا در عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات بارها هدف حملات ایران و نیروهای مقاومت منطقه قرار گرفتند.
طبق این گزارش، بین ۲۳ فوریه تا ۳۰ ژوئن (4 اسفند تا 9 تیر)، شمار کارکنان دیپلماتیک آمریکا که خارج از منطقه بودند به ۳۵۰۰ نفر رسید؛ زیرا بخش عمدهای از نمایندگیهای دیپلماتیک آمریکا در منطقه با دستور یا مجوز دولت، کارکنان خود را از منطقه خارج کرده بودند. چند هفته پس از آغاز جنگ در ماه فوریه و در حالی که تأسیسات دیپلماتیک آمریکا در سراسر منطقه هدف حملات قرار میگرفتند، وزارت خارجه آمریکا برای بحرین، عراق، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات دستور خروج صادر کرد. «دستور خروج» به این معنا بود که کارکنان غیرضروری و تمامی اعضای خانواده آنها باید منطقه را ترک میکردند. در مقابل، در وضعیت «خروج مجاز»، کارکنان غیرضروری اختیار داشتند که منطقه را ترک کنند یا در آنجا بمانند. در این گزارش آمده است که وزارت خارجه آمریکا نیز متحمل خسارت ۲۰۰ میلیون دلاری در عراق، کویت، عربستان و امارات شده است.