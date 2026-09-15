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افزایش شدید قیمت سوخت و کالاهای اساسی در سوریه، مردم این کشور را برای دومین روز متوالی به خیابان‌ها کشاند؛ معترضان عصبانی دیگر شعارهای اقتصادی نمی‌دهند و خواستار سرنگونی رژیم جولانی هستند.

در هفتم آذر ۱۴۰۳ (۲۷ نوامبر ۲۰۲۴) نیروهای تحت فرمان جولانی(بخوانید ترکیه، آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و...) عملیات «ردع العدوان» را آغاز کردند و با فروپاشی سریع ارتش خیانت‌کرده سوریه، در هجدهم آذر ۱۴۰۳ (۸ دسامبر ۲۰۲۴) دمشق را تصرف کردند. این کشور از آن زمان تاکنون حتی یک روز آرام به خود ندیده و در تاخت‌وتاز رژیم صهیونیستی، ترکیه و آمریکا قرار داشته است. با روی کار آوردن رژیم جولانی و با وجود برداشته‌شدن تحریم‌ها، مشکلات سوریه که سال‌ها درگیر آتش‌افروزی بیگانگان بود نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه به شکل چشمگیری تشدید شد. گزارش‌های مستند از کشته‌شدن هزاران غیرنظامی در خشونت‌های فرقه‌ای، از جمله کشتار علویان در سواحل سوریه در اسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵) و درگیری‌های خونین در سویدا در تیر ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵)، نشان‌دهنده گسترش هرج‌ومرج و ناتوانی در برقراری امنیت است؛ بگذریم از این‌که عوامل خود رژیم پای ثابت غالب این درگیری‌ها و خشونت‌ها بوده‌اند. هم‌زمان، اقتصاد کشور با افزایش شدید قیمت سوخت و کالاهای اساسی، کمبود خدمات و ادامه بی‌ثباتی روبه‌رو شد، وضعیتی که اعتراضات مردمی را در شهرهای مختلف برانگیخت و نشان داد که جایگزینی دولت سابق با گروهی برآمده از تبار تروریستی و مزدور، نه‌تنها ثبات نیاورده، بلکه دامنه ناامنی و فشار بر مردم را گسترده‌تر کرده است.

رژیم جولانی باید برود

در کنار آنچه بالا به آن اشاره شد، افزایش شدید و ناگهانی قیمت سوخت و کالاهای معیشتی در سوریه برای چندمین روز متوالی اعتراضات مردمی را در این کشور به‌دنبال داشته است؛ در همین رابطه تعدادی از معترضان سوری دوشنبه‌شب به چندین مرکز پلیس در شهرهای مختلف حمله کردند. شرکت‌کنندگان در این اعتراضات، رژیم جولانی را مسئول شرایط وخیم اقتصادی در سوریه می‌دانند و خواستار سرنگونی این رژیم شده‌اند. اعتراضات مردمی در سوریه هشت شهر و استان را دربر گرفته و نگرانی‌ها را درخصوص افزایش قیمت حمل‌ونقل، مواد غذایی و کالا تشدید کرده است. براساس این گزارش، معترضان سوری در حلب، ادلب، حماه، ریف دمشق، درعا، رقه، دیرالزور و حسکه با برگزاری تظاهرات و آتش‌زدن لاستیک خودروها و بستن مسیرهای اصلی و بین‌المللی خشم خود را نسبت به عملکرد رژیم جولانی نشان دادند. عکس جولانی در جریان این اعتراضات زیر پای مردم سوریه رفت. تعدادی از نمایندگان پارلمان سوریه نیز با امضای یک درخواست مشترک، خواهان برگزاری نشست فوری با محمد البشیر، وزیر انرژی، این کشور شدند. پیش‌تر وزارت انرژی سوریه اعلام کرده بود که افزایش قیمت سوخت در این کشور به دلیل افزایش استثنایی هزینه جهانی تأمین این محصولات، هم‌زمان با تعطیلی پالایشگاه بانیاس به‌دلیل تعمیرات بوده است، ادعایی که در میان معترضان به‌عنوان توجیهی ناکافی برای فشار بیشتر بر زندگی مردم تحت حکومت جولانی تلقی می‌شود.

در نهایت، اعتراضات کنونی مردم سوریه به وضعیت معیشتی‌شان، تنها بخشی از نارضایتی گسترده‌تری است که از زمان به قدرت رسیدن رژیم جولانی در آذر ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴) شکل گرفته و روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. این رژیم که با تبار تروریستی و سابقه مزدورگری به صحنه آورده شده، نه‌تنها نتوانسته امنیت و ثبات را به کشور بازگرداند، بلکه با گسترش خشونت‌های فرقه‌ای، هرج‌ومرج اداری و تشدید مشکلات اقتصادی، زندگی مردم را دشوارتر کرده است. خواسته‌های معترضان برای سرنگونی این رژیم نشان می‌دهد که تجربه حاکمیت جولانی، به‌جای پایان دادن به رنج‌های سوریه، فصل تازه‌ای از بی‌ثباتی و محرومیت را رقم زده و آینده این کشور را همچنان در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.