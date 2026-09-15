شلیک دقیق یمن به مرکز فرماندهی دشمن و سرنوشت نامعلوم فرمانده کل مزدوران سعودی
سرویس خارجی-
سخنگوی مزدوران وابسته به رژیم سعودی در یمن به تارومار شدن دستکم دو هزار تن از نیروهای تحت فرمان «طارق صالح» در ساحل غربی اعتراف کرد، فرماندهای که خود در جریان شلیک دقیق ۱۸ پهپاد یمنی به مقر فرماندهیاش گویا فراری شد و خبری از سرنوشت او نداریم.
سخنگوی مزدوران وابسته به رژیم سعودی در یمن، تحت فرماندهی طارق صالح، به تارومار شدن نیروهایش در جریان حملات کوبنده انصارالله اعتراف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، این سخنگو اعلام کرد که در درگیریهای اخیر ساحل غربی دستکم دو هزار تَن از این عناصر کشته یا زخمی شدهاند و روزانه صدها نفر از نیروهای وابسته به ریاض از دست میروند، ارقامی که تنها مربوط به درگیریهای بزرگ ثبت میشود. وی افزود که این مزدوران در جریان عقبنشینی و فرار گسترده، بهصورت گسترده هدف دهها موشک و پهپاد انتحاری قرار گرفتند و تلفات سنگینی متحمل شدند.
یک شلیک بینقص!
سخنگوی مزدوران سعودی تأکید کرد که طارق صالح، فرمانده اصلی مزدوران سعودی که برادرزاده رئیس دولتِ فراری هم هست، بهصورت مستقیم هنگام حضور در مقر فرماندهی با ۱۸ پهپاد هدف قرار گرفت و سایر مقرهای فرماندهی نیز مورد اصابت قرار گرفتند. این اعتراف در شرایطی مطرح شد که نیروهای ارتش یمن طی روزهای گذشته با آغاز یک عملیات گسترده، مزدوران وابسته به عربستان را هدف قرار داده و کنترل مناطق استراتژیک از جمله بابالمندب را به دست گرفتند. این حملات دقیق نشاندهنده توان عملیاتی یمن در هدفگیری مراکز فرماندهی دشمن و مختلکردن ساختار نظامی نیروهای تحت حمایت ریاض است.
منابع نزدیک به صحنه نبرد گزارش دادند که طارق صالح، فرمانده اصلی نیروهای وابسته به عربستان در غرب یمن، در جریان حمله پهپادی دقیق به مقر فرماندهیاش فراری شده است؛ خبری از سرنوشت او فعلاً در دست نیست. این ضربه همزمان با فروپاشی خطوط دفاعی مزدوران در ساحل غربی و تصرف مواضع کلیدی توسط نیروهای یمنی رخ داد. سخنگوی مزدوران نیز به هدف قرار گرفتن مستقیم طارق صالح با ۱۸ پهپاد اعتراف کرد و این واقعه را بخشی از تلفات سنگین نیروهای تحت فرمان او دانست که کنترل مناطق مهم را از دست دادهاند.
هیچکس به فکر عربستان نیست
جو کنت، مدیر سابق مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا، با انتشار ویدیویی در پلتفرم ایکس تأکید کرد که عربستان سعودی کسی را نخواهد یافت که او را از بحران یمن نجات دهد. وی ارزانترین راه برای بازگشایی دوباره تنگه بابالمندب به روی کشتیهای عربستان را رسیدن به توافق با انصارالله دانست و یادآور شد که «توافق مکه» مسائل پیشین از جمله پرونده یمن را پوشش نمیدهد و آمریکا از مداخله در این جنگ خودداری کرده است. کنت که سال ۲۰۱۰ را در یمن گذرانده، افزود که تاکنون هیچکس در فتح قبایل شمالی موفق نبوده، چه مصر که در جنگ یمن شکست خورد و چه آمریکا که سال گذشته تلاش کرد و سپس عقبنشینی کرد؛ وی همچنین تأکید کرد که انصارالله سازمان القاعده نیست و عروسک خیمهشببازی ایران هم بهشمار نمیرود، بلکه شریک منطقهای آن است.
تقلای بنسلمان
محمد منصور، معاون وزیر اطلاعرسانی یمن، با اشاره به تقلای محمد بنسلمان برای دست به دامن شدن ترامپ، نخستوزیر پاکستان و مصر و دیدار با فرمانده سنتکام، این اقدامات را نشانه عمق پیروزی نیروهای یمنی و بنبست ریاض دانست. وی تأکید کرد که این پیروزی استراتژیک در سطوح نظامی، سیاسی و مردمی یک دستاورد مهم بهشمار میرود و تصاویر منتشرشده حاکی از حجم ضرباتی است که یمن به پروژه عربستان و امارات با خسارتهای دهها میلیارد دلاری وارد آورده است. منصور افزود که محافل سیاسی و رسانهای رژیم صهیونیستی نیز در شوک به سر میبرند و مخالفت ترامپ با درخواست بنسلمان برای مداخله علیه یمن، ضربه دیگری به عربستان وارد کرد؛ پاکستان و ترکیه نیز براساس خواست ریاض موضعگیری نکردهاند و ارتش مصر خود را درگیر این ماجرا نخواهد کرد. جالب است که حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، نیز گفته است: «گاو شیرده ترامپ را هر طور که میخواهید بدوشید، با آن اعلام همبستگی کنید و بهخاطرش هر که را میخواهید محکوم کنید. این کار را در سکوت انجام دهید تا ملت تحت محاصره و مظلوم ما بیش از این تحریک نشوند.»
ناکامی طرح سوریهسازی یمن
روزنامه الاخبار لبنان نوشت که طرح عربستان برای تکرار سناریوی فروپاشی سوریه در یمن با شکست نیروهای تحت حمایت ریاض در نبرد ساحل غربی خنثی شد، طرحی که بیش از یکسال روی آن کار شده و شامل انتقال صدها نیروی افراطی از سوریه از طریق خاک عربستان و انتصاب رهبران سلفی در تشکیلات نظامی وابسته به ریاض از جمله نیروهای «سپر میهن»، «نیروهای اضطراری» و «تیپ العمالقه» بود. منابع یمنی از نقش ترکیه در انتقال این نیروها به جبهههای مأرب، الجوف، عدن و حضرموت خبر دادند و باقر جبر الزبیدی، وزیر کشور سابق عراق، نیز از ایجاد پل هوائی برای انتقال تروریستها پس از شکست عملیات نظامی کشورهای خلیجفارس پرده برداشت. نیروهای انصارالله همچنین نیروهای اضطراری وابسته به عربستان را از محورهای اللبنات و الکنایس بیرون راندند و با تلاش گروههای سلفی برای پیشروی در جبهه کهبوب در استان لحج مقابله کردند.
حمله به عمق
در پاسخ به بیش از ۳۰۰ حمله هوائی عربستان طی پنج روز گذشته، نیروهای مسلح یمن در عملیاتی گسترده و منحصربهفرد، امکانات و زیرساختهای نظامی عربستان از جمله آشیانه جنگندهها، رادارها و انبارهای ذخیره در پایگاه هوائی ملک خالد در خمیس مشیط را با دهها موشک بالستیک و پهپاد مورد اصابت قرار دادند و خسارتهای گستردهای وارد کردند. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که سامانههای پدافند هوائی بومی نیز دو آرایش جنگی شامل جنگندههای تایفون و اف-۱۵ عربستان را که از پایگاههای خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده بودند، بر فراز استان صعده رهگیری و مجبور به عقبنشینی کردند. آژیر خطر در أبها، خمیس مشیط و طائف به صدا درآمد و انبار نفت أبها در آتش بزرگ سوخت و دستکم ۱۳ نفر زخمی شدند.
یحیی سریع از ۵۴ حمله هوائی جنگندههای عربستانی در ۲۴ساعت گذشته به مناطق مختلف استانهای تعز، لحج، الجوف، مأرب و حجه خبر داد و تأکید کرد: این تجاوزات بدون پاسخ مناسب و مجازات سخت نخواهد ماند. وی افزود که این حملات توسط جنگندههای اف-۱۵ و تایفون صورت گرفته که از پایگاههای نظامی عربستان در خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدهاند. سریع معادله «محاصره در برابر محاصره و تنش در برابر تنش» را تا پایان تجاوزها و محاصرهها اعلام کرد و هشدار داد: عملیات نظامی در عمق عربستان تا توقف تجاوزها ادامه خواهد داشت و هرگونه تجاوز جدید با عملیات گستردهتر و شدیدتر روبهرو خواهد شد.