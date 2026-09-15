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کد خبر: ۳۳۸۱۱۲
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
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ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی به جدایی از «بریتانیا» رأی دادند

در بیانیه‌ مهمی که به امضای وزرای اول اسکاتلند، ایرلندشمالی و ولز رسید، آمده است: «ملت‌های ما حق تعیین سرنوشت دارند و برای نخستین‌بار، وزرا به استقلال از بریتانیا متعهد هستند.»
رهبران اسکاتلند، ایرلندشمالی و ولز، دوشنبه، تفاهم‌نامه‌ای مهم را امضا کردند و از دولت «بریتانیا» خواستند تا برای تغییرات قانون اساسی آماده شود. در بیانیه مشترکی که به امضای وزیر اول ولز، وزیر اول اسکاتلند و وزیر اول ایرلندشمالی رسید، آمده است: «فضای سیاسی در حال تغییر است؛ هر یک از ملت‌های ما حق دارند آینده خود را از طریق روش‌های دموکراتیک و مطابق با خواست مردم‌شان تعیین کنند.» این رهبران اظهار داشتند آینده ملت‌های ما در اتحادیه اروپا رقم می‌خورد و برای نخستین‌بار، وزرای اول اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی همگی «به استقلال از بریتانیا متعهد هستند.» این بیانیه با اشاره به این‌که برگزیت به اقتصاد آنها آسیب رسانده، تأکید دارد: «رهبران قصد دارند برای بازسازی روابط اروپایی با یکدیگر همکاری کنند.»

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