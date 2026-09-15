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کد خبر: ۳۳۸۱۱۱
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
سرویس کیهان » اخبار
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منابع عبری: حزب‌الله لبنان آماده جنگ شده است تلفات خواهیم داد

منابع اسرائیلی از هشدار افسران صهیونیست مبنی بر آماده‌شدن حزب‌الله برای جنگ خبر دادند.
به گزارش فارس، افسران فرماندهی منطقه شمالی ارتش رژیم اسرائیل هشدار دادند که ماندن نیروهای اسرائیلی در مواضع ثابت در داخل خاک لبنان، در بلندمدت برای آنها ایجاد خطر خواهد کرد. این افسران با اشاره به این‌که باقی ماندن طولانی‌مدت در لبنان باعث تلفات انسانی بالا در میان ارتش اسرائیل خواهد شد، اذعان کردند که حزب‌الله در حال درس گرفتن از تجارب گذشته و آماده‌شدن برای مرحله بعدی است. وب‌سایت اسرائیلی والا به نقل از این فرماندهان صهیونیست گزارش داد، عملیات‎های اطلاعاتی و رصد از هم‌اکنون نشان می‌دهد که حزب‌الله تمام تلاش خود را به کار بسته تا هسته‌های جنگ چریکی را به دور از رصد ارتش اسرائیل فعال کند. 
افسران صهیونیست هشدار دادند که حزب‌الله برای همیشه به صورت کامل خویشتنداری نخواهد کرد و به این وضعیت بدون یک پاسخ مؤثر ادامه نخواهد داد.

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