هشتمین نشست سراسری «افق تحول» رسانه ملی روز سه‌شنبه با حضور رئیس، معاونان و مدیران ارشد سازمان صداوسیما در مرکز همایش‌های بین‌المللی رسانه ملی برگزار شد. در این همایش، سیاست‌ها، اقدامات و دستاوردهای تحولی پنج سال اخیر رسانه ملی در راستای مقابله با جنگ ترکیبی و ارتقای گفتمان انقلاب اسلامی تبیین شد.

پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، در این نشست گفت: اگر کسی انتظار دارد صداوسیما بعد از این‌همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی-اسلامی عقب‌نشینی کند، کور خوانده است!

رئیس صداوسیما در نشست افق تحول تصریح کرد: رسانه ملی راهش را پیدا کرده و استوارتر در این مسیر گام برخواهد داشت. دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است.

حسن عابدینی، معاون سیاسی رسانه ملی نیز با تبیین دستاوردهای پنج سال اخیر، از «حفظ آنتن» و «روایت اول» به عنوان دو ستون اصلی عبور از چالش‌های امنیتی و جنگ ترکیبی یاد کرد و گفت: «در فضای جنگ ترکیبی که روایت اول تعیین‌کننده است، رسانه ملی با حضور فعال خبرنگاران در اقصی‌نقاط کشور و جهان، کوشید مرجعیت خبری خود را تثبیت کند.»

احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی، با تأکید بر دگردیسی ساختاری سازمان از یک نهاد تولیدکننده صرف به مجموعه‌ای پیشرو در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی اظهار داشت: «رویکردهای سه‌گانه «عدالت‌گستری»، «سلبریتی‌گریزی» و «قهرمان‌سازی» سه رکن اصلی این دگردیسی است.» وی همچنین خاطرنشان کرد: «با وجود اصابت موشک به بیش از ۴۰ نقطه از زیرساخت‌های سازمان، حتی یک لحظه نیز قطع آنتن نداشتیم.»

حسن برمهانی، معاون سیمای رسانه ملی، نیز با اشاره به ایثارگری کارکنان صداوسیما در حین جنگ‌های تحمیلی اخیر تصریح کرد: «مدیریت موفق آنتن در بزنگاه‌های حساس تاریخی، بزرگ‌ترین دستاورد تحولی صداوسیما بود.»

علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های رسانه ملی، با اشاره به اجرای طرح «ایران جان» و اختصاص روزانه ۱۰ ساعت به تولیدات استانی گفت: «مهم‌ترین دستاورد پنج سال اخیر، تبدیل شدن رسانه ملی از یک ناظر به پیشران و قرارگاهی برای حل مسائل کشور بوده است.»

احمد نوروزی، معاون برون‌مرزی صداوسیما، با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها تأکید کرد: «در شرایط تحریم، ایجاد شبکه‌های توزیع جایگزین، حضور در بسترهای کابلی و برگزاری رویدادهایی چون جشنواره «صبح» برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به مخاطب بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت.»

شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صداوسیما، نیز از ارتقای شاخص‌های علمی و اداری خبر داد و افزود: «جذب ۸۴ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاه صداوسیما در سال ۱۴۰۴، بالاترین میزان جذب در سال‌های گذشته و نشانه همسویی ظرفیت آموزشی با نیازهای سازمان است.» در پایان این مراسم، از محسن محمدی‌پناه، مداح اهل‌بیت (ع) و خواننده نماهنگ حماسی «باید برخاست»، به پاس پاسداشت هویت دینی، ملی و تجلی مفهوم مقاومت قدردانی شد.