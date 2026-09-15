فرمانده سپاه تهران بزرگ در آستانه برگزاری رزمایش بزرگ نیم‌میلیونی نفری مردم جان فدا اعلام کرد: رزمایش بعدی پایتخت با حضور یک‌میلیون‌نفری مردم تهران برگزار می‌شود.

پیش‌تر سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در نشست خبری رزمایش «جان فدای ایران» از استقبال گسترده اقشار مختلف مردم برای حضور در این رزمایش خبر داده و اذعان کرده بود که ثبت‌نام‌ها از ۴۰۰ هزار نفر عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود این تعداد به‌زودی از ۵۰۰ هزار نفر فراتر رود.

به گزارش فارس، رزمایش نیم‌میلیونی روز جمعه ۲۷ شهریورماه از ساعت 8 صبح از میدان امام حسین(ع) تا چهارراه نواب برگزار می‌شود.