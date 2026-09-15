فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۱۰۹
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
سردار حسن‌زاده:

رزمایش بعدی پایتخت یک میلیون نفری می‌شود

فرمانده سپاه تهران بزرگ در آستانه برگزاری رزمایش بزرگ نیم‌میلیونی نفری مردم جان فدا اعلام کرد: رزمایش بعدی پایتخت با حضور یک‌میلیون‌نفری مردم تهران برگزار می‌شود.
پیش‌تر سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در نشست خبری رزمایش «جان فدای ایران» از استقبال گسترده اقشار مختلف مردم برای حضور در این رزمایش خبر داده و اذعان کرده بود که ثبت‌نام‌ها از ۴۰۰ هزار نفر عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود این تعداد به‌زودی از ۵۰۰ هزار نفر فراتر رود.
به گزارش فارس، رزمایش نیم‌میلیونی روز جمعه ۲۷ شهریورماه از ساعت 8 صبح از میدان امام حسین(ع) تا چهارراه نواب برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

توهین روزنامه زنجیره‌ای به ملّت مبعوث 

نشانه‌های نفوذ در مراکز تصمیم‌ساز؛ از بازگشت چهره‌های وطن‌فروش تا لگدپرانی در جشنواره‌های خارجی

دیکته آمریکا به عربستان ثابت کرد نشست عمان تله بود

خطای غیرقابل‌ چشم‌پوشی وزیر خارجه عمان

گزارش خواندنی فارن‌پالیسی درباره چگونگی زمینگیر شدن پنتاگون مقابل ایران

جای آن است که خون موج زند در دل لعل!(نکته)

قبول شدی یا نه؟!(گفت و شنود)

فروپاشی توهّمات سعودی‌ها در یمن(یادداشت روز)

سلاح دادیم، به خیابان بیایید، ما هم بمباران می‌کنیم!

طرح ۵ مرحله‌ای رژیم آپارتاید اسرائیل برای نسل‌کشی در فلسطین