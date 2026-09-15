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کد خبر: ۳۳۸۱۰۸
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
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سرلشکر رضایی:

تا زمانی که شروط ایران محقق نشود هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود

دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود نوشت: تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود.
سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: با سیگنال‌های متناقض رئیس‌جمهور آمریکا حواستان پرت نشود؛ از «مذاکره نمی‌کنیم» تا «برای گفت‌وگو آماده‌ایم.»
وی افزود: معادلات مربوط به نفت و تنگه‌ها تغییر کرده است. دست و پا زدن برای کنترل تبعات، جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود؛ تمام.

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