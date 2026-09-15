دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود نوشت: تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود.

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: با سیگنال‌های متناقض رئیس‌جمهور آمریکا حواستان پرت نشود؛ از «مذاکره نمی‌کنیم» تا «برای گفت‌وگو آماده‌ایم.»

وی افزود: معادلات مربوط به نفت و تنگه‌ها تغییر کرده است. دست و پا زدن برای کنترل تبعات، جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود؛ تمام.