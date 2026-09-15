تشریح سیاستهای حمایتی دولت برای کاهش فشار اقتصادی
سخنگوی دولت، در نشست خبری خود با تشریح آخرین مصوبات و اقدامات دولت، از تداوم و توسعه سیاستهای حمایتی از جمله شارژ یارانههای معیشتی و توزیع کالابرگ از نیمه مهرماه خبر داد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سهشنبه (24 شهریورماه) در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران، در گزارش سفر رئیسجمهور به هند، اظهار کرد: رئیسجمهور در اجلاس سران بریکس شرکت کردند و مقرر شد بانک توسعه نوین یا بانک بریکس با عضویت ایران ایجاد شود.همچنین رئیسجمهور در حاشیه این اجلاس با شش تن از رؤسای جمهور، نخستوزیران و ولیعهد دیدار و گفتوگو داشتند. در این دیدارهای دوجانبه، تصمیمات مهمی در حوزه توسعه فعالیتهای بریکس و تقویت چندجانبهگرایی میان کشورها اتخاذ شد. وی افزود: در پایان این نشست، تمامی کشورهای عضو، حملات اخیر به ایران را به طور رسمی محکوم کردند که این مسئله در حوزه دیپلماسی رسمی، دستاوردی حائز اهمیت محسوب میشود.
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی ابلاغ شد
مهاجرانی با اشاره به گامهای دولت در عرصه فناوریهای نوظهور تصریح کرد: هفته گذشته قانون ملی توسعه هوش مصنوعی که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، ابلاغ گردید و رئیسجمهور نیز دستورات لازم را برای اجرای آن به زیرمجموعههای ذیربط صادر کرد.
وی اضافه کرد: در میانه شرایط خاص و سالهای پرنوسانی که در آن قرار داریم، دولت تلاش میکند در حوزههای مختلف رفتاری متوازن داشته باشد. بر همین اساس، ستاد ملی هوش مصنوعی به ریاست معاون اول رئیسجمهور، آقای دکتر عارف، تشکیل شده و دستگاههای اجرائی در حال ارائه و انطباق برنامههای خود در راستای سند ملی هوش مصنوعی هستند.
تشکیل ستاد زن و خانواده برای توسعه متوازن
سخنگوی دولت در ادامه با تاکید بر نگاه جامع دولت به ابعاد مختلف جامعه گفت: در راستای توجه به سایر حوزههای اجتماعی و تحقق توسعه متوازن، ستاد زن و خانواده نیز تشکیل شده است. امیدواریم مصوبات این ستاد در راستای صلاح و پیشرفت جامعه زنان کشور باشد و بتوانیم به جوامعی دست یابیم که عدالت اجتماعی در آن به شکل برجستهتری گسترش یافته باشد.
لغو ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی
در پیامرسانهای خارجی
مهاجرانی درباره یکی از مصوبات اخیر هیئت دولت توضیح داد: یکی از تصمیماتی که طی روزهای گذشته اتخاذ شد و به ما کمک میکند تا در جنگ رسانهای دست بالاتری داشته باشیم، لغو ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی است.
وی البته تاکید کرد: این مصوبه به هیچ عنوان به معنای اشتراکگذاری مکاتبات و اسناد اداری در منصههای خارجی نیست؛ زیرا طبق روال گذشته، تبادل اسناد اداری به دلایل امنیتی و حفاظت از اطلاعات همچنان ممنوع است. با این حال، منع حضور و فعالیت رسانهای برداشته شد تا امکان پاسخگویی سریع و صریح به شایعات، ابهامات و تقابل مؤثر در جنگ روانی دشمن فراهم شود.
ایجاد ۲۸ هزار فرصت شغلی
با اجرای طرحهای تعاونی
سخنگوی دولت به نشستهای اقتصادی اخیر اشاره کرد و گفت: هفته گذشته رئیسجمهور در چند جلسه با حضور نمایندگان بازنشستگان و فعالان بخش تعاونی شرکت کردند. خوشبختانه با افتتاح و بهرهبرداری از ۲۴۴ طرح تعاونی در سراسر کشور، شرایط برای ایجاد ۲۸ هزار فرصت شغلی جدید فراهم شد. این حجم از اشتغالزایی حاصل سرمایهگذاری اقتصادی به ارزش ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (۲۱.۴ همت) بوده است.
دانشآموزی که جایزه خود را
برای ساخت مدرسه اهدا کرد
مهاجرانی با اشاره به رویداد فرهنگی البرز که به اقشار مختلف از دانشمندان تا دانشآموزان جوایزی اعطا میکند، اظهار داشت: در این رویداد شاهد یک جلوه والای انسانی بودیم. دانشآموزی به نام نیایش امیرپرست، در پایه دهم، پس از برگزیدهشدن در این جشنواره، تمام جایزه نقدی خود را بدون کموکاست برای ساخت «مدرسه فرشتههای میناب» اختصاص داد. معاونت علمی ریاستجمهوری نیز در اقدامی شایسته از این حرکت ارزشمند تجلیل کرد.
وی افزود: امروز در روز جهانی دموکراسی (۱۵ سپتامبر)، باید رفتارهای مدعیان دروغین دموکراسی را نقد کرد؛ کسانی که خود را طلایهدار آزادی میدانند اما به دارایی ملتها چشم دوختهاند. آنان با بمبهای چند میلیون دلاری، زنان و کودکان را هدف قرار داده و فاجعهآفرینی میکنند. طلایهداران واقعی دموکراسی، مردمانی هستند که برای زندگی آزاد و حفظ جریان زندگی صبورانه تلاش میکنند.
افزایش قیمت بنزین به تعویق افتاد
مهاجرانی درباره اصلاح قیمت سوخت و مدیریت مصرف انرژی گفت: قرار بود طبق مصوبه دولت، اصلاح قیمت بنزین بهصورت فصلی انجام گیرد و مرحله جدید آن در زمستان سال گذشته اجرا شود، اما به دلیل شرایط خاص جنگی این موضوع به تأخیر افتاد. تمامی درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت بنزین مستقیماً صرف طرحهای معیشتی مردم میشود.
وی با ارائه آمار مصرف و تولید سوخت افزود: روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در داخل کشور تولید شده و به طور کامل توزیع میشود. اما میزان مصرف روزانه به حدود ۱۴۰ میلیون لیتر میرسد. جبران این ناترازی و واردات بنزین سالانه هزینهای حدود ۷ میلیارد دلار به همراه دارد. به همین دلیل تمرکز دولت بر مدیریت مصرف، توسعه جایگاههای LPG و CNG (به صورت رایگان)، نوسازی ناوگان فرسوده، اصلاح سهمیه دوم در شرایط اضطراری و واردات خودروهای برقی و هیبریدی است. دولت تاکید دارد که هرگونه تغییر در سهمیهبندی یا قیمت، حتماً از قبل با اطلاع و همراهی مردم انجام خواهد شد.
تشریح سیاستهای حمایتی دولت
برای کاهش فشار اقتصادی
سخنگوی دولت با بیان اینکه فشارهای همهجانبه دشمن در مرزها و حوزه اقتصادی برای هدف قرار دادن تابآوری مردم است، خاطرنشان کرد: دولت با درک واقعیتهای اقتصادی و عدم انکار گرانیها، برخورد با احتکار و گرانفروشی را در دستور کار دارد.
مهاجرانی اقدامات حمایتی دولت را در چند بخش تشریح کرد: در بعد حمایتی، طرح رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال شارژ شده و ۲۸۰ هزار کودک را پوشش میدهد (مبلغ ۲ میلیون تومان برای دهکهای پایین و ۱ میلیون تومان برای دهکهای متوسط). همچنین طرح «کارت امید مادر» برای ۳۳۴ هزار نوزاد تازه متولد شده شارژ شد. در حوزه کالابرگ الکترونیک نیز بر اساس قول رئیسجمهور، تلاش میشود از نیمه مهرماه این طرح برای گروههای آسیبپذیر تقویت شود.
تخصیص بودجه متناسب با درآمدهای دولت
انجام میشود
سخنگوی دولت درخصوص اصلاحات بودجهای گفت: تخصیص بودجه متناسب با درآمدهای تحققیافته و هزینههای اولویتدار صورت میگیرد. در لایحه بودجه سال آینده، ۷۲ ردیف موازی ادغام یا حذف شدهاند تا ساختار بودجه به سمت بودجهریزی عملیاتی، انضباط مالی، غربالگری پروژههای نیمهتمام و شفافیت سوق پیدا کند.
بازسازی مدارس آسیبدیده
و وضعیت سال تحصیلی جدید
مهاجرانی درخصوص آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید اعلام کرد: در طول ایام جنگ رمضان مجموعاً ۱۲۸۸ مدرسه دچار خسارات مختلف شدند. از این تعداد، ۱۶ مدرسه به طور کامل تخریب شدهاند که نیازمند بازسازی کامل هستند. از سایر مدارس آسیبدیده، بازسازی ۳۶ مورد باقی مانده که در مهرماه تحویل داده میشوند. با همراهی خیرین، پویشهای مردمی، نهادهایی همچون آستان قدس رضوی و حمایتهای مراجع عظام، تمام فضاهای آموزشی برای مهرماه آماده شده و مشکلی در شروع سال تحصیلی وجود نخواهد داشت.
بررسی لایحه حقوق زنان
و گواهینامه موتورسواری بانوان
وی درباره امنیت اجتماعی و حقوق زنان گفت: لایحه پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان در مراحل نهائی بررسی در مجلس قرار دارد. درخصوص گواهینامه موتورسواری بانوان نیز ابهام و خلأ قانونی موجود در حال مرتفع شدن است و با فراهمسازی زیرساختها مانند آموزشدهندگان خانم، این موضوع حلوفصل خواهد شد.
نظارت بر بازار خودرو و پیگیری تخلفات
سخنگوی دولت در پایان درباره مصوبات شورای رقابت و پروندههای قضائی خودروسازان خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت بر تعیین قیمتها نظارت دارند تا از فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شود. همچنین پروندههای مربوط به تخلفات برخی خودروسازان با جدیت کامل در مراجع قضائی در حال پیگیری است تا حق مردم ضایع نشود.