چهارمین MQ1 در شرق تنگه هرمز منهدم شد

چهارمین فروند MQ1 در چند روز گذشته، در آسمان شرق تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.

دیروز(سه‌شنبه) چهارمین فروند MQ1 در چند روز گذشته، در آسمان شرق تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد. به گزارش مهر، این پهپاد با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوائی کشور هدف قرار گرفت و منهدم شد.

بر اساس این گزارش، عملیات رهگیری و انهدام این پرنده در آسمان شرق تنگه هرمز انجام شده است. تاکنون جزئیات بیشتری از این عملیات منتشر نشده است.