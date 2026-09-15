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کد خبر: ۳۳۸۱۰۴
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
سرویس کیهان » اخبار
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چهارمین MQ1 در شرق تنگه هرمز منهدم شد

چهارمین فروند MQ1 در چند روز گذشته، در آسمان شرق تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.
دیروز(سه‌شنبه) چهارمین فروند MQ1 در چند روز گذشته، در آسمان شرق تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد. به گزارش مهر، این پهپاد با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوائی کشور هدف قرار گرفت و منهدم شد.
بر اساس این گزارش، عملیات رهگیری و انهدام این پرنده در آسمان شرق تنگه هرمز انجام شده است. تاکنون جزئیات بیشتری از این عملیات منتشر نشده است.

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