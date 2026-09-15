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کد خبر: ۳۳۸۱۰۳
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
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اعلامیه‌های خوش زرق و برق(درمکتب امام)

همین آمریکايى كه اعلاميه حقوق بشر را- به اصطلاح- امضا كرده است، شما ببينيد چه جناياتى بر اين بشر واقع كرده است... قضيه اين چيزهايى كه مى‏گذرانند، كه يكى‏اش هم همين اعلاميه حقوق بشر است، اين براى اغفال است نه اينكه يك واقعيتى دارد. يك چيز خيلى خوش‌نماى با زَرْق و برقى را مى‏نويسند، سى ماده مى‏نويسند كه همه‏اش موادى است كه خوب به نفع بشر است، و يكى‏اش را عمل نمى‏كنند! در مقام عمل، يكى‏اش عمل نمى‏شود. اين اغفال است؛ افيون است اين براى توده‏ها، براى مردم.
صحیفه امام؛ ج3؛ ص332 | نجف؛ 29 بهمن 1356

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