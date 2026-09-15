کد خبر: ۳۳۸۱۰۳
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
اعلامیههای خوش زرق و برق(درمکتب امام)
همین آمریکايى كه اعلاميه حقوق بشر را- به اصطلاح- امضا كرده است، شما ببينيد چه جناياتى بر اين بشر واقع كرده است... قضيه اين چيزهايى كه مىگذرانند، كه يكىاش هم همين اعلاميه حقوق بشر است، اين براى اغفال است نه اينكه يك واقعيتى دارد. يك چيز خيلى خوشنماى با زَرْق و برقى را مىنويسند، سى ماده مىنويسند كه همهاش موادى است كه خوب به نفع بشر است، و يكىاش را عمل نمىكنند! در مقام عمل، يكىاش عمل نمىشود. اين اغفال است؛ افيون است اين براى تودهها، براى مردم.
صحیفه امام؛ ج3؛ ص332 | نجف؛ 29 بهمن 1356