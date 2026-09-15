ترامپ زیر خسارتهای سنگین جنگ به فکر اخاذی از کشورهای جهان افتاد
دویستمین روز از جنگ با خبر ناخوشایند حمله پهپادی به دو قایق صیادی در آبهای هرمزگان و مفقود شدن تعدادی از صیادان آغاز شد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد شامگاه دوشنبه دو فروند قایق صیادی در حوالی بندر کرگان در آبهای خلیجفارس مورد حمله پهپادی دشمن جنایتکار آمریکایی قرار گرفتند و در پی این حمله، تعدادی از صیادان حاضر در این دو قایق مفقود شدهاند.
روز گذشته همچنین سوپر نفتکش «الغایا» که قصد عبور از منطقه ممنوعه در جنوب تنگه هرمز را داشت، بر اثر برخورد با مینهای دریایی منفجر شد؛ تلاش برای مهار آتش بینتیجه بود و کل نفتکش در شعلههای آتش گرفتار شد. مرکز امنیت دریایی عمان اعلام کرد این نفتکش در حال انتقال به یکی از بنادر این کشور به کمک یدککش است. این مرکز همچنین اعلام کرد 23 نفر از خدمه نفتکش «الغایا» را پس از حادثه نجات داده و دو نفر همچنان مفقودند.
از جمله اخبار مهم درگیریهای میدانی در روز دویستم جنگ، خبر حمله مجاهدان یمنی به عربستان بود. یمنیها عملیات موشکی و پهپادی گستردهای علیه مواضع رژیم سعودی در ینبع و طائف انجام دادند؛ در حملات آنها همچنین تأسیسات نفتی جیزان هم مورد اصابت قرار گرفت. به دنبال این حملات پروازها در فرودگاه جدۀ عربستان سعودی متوقف شد. رژیم سعودی همچنین از تعطیلی فعالیتهای آموزشی در ابها، خمیس مشیط و چندین منطقه دیگر به بهانه «احتمال بارش باران» خبر داد. این در حالی بود که طبق گزارشهای هواشناسی احتمال بارش در این مناطق نزدیک به صفر بود و از طرف دیگر این مناطق دقیقا همان نقاطی بود که مورد حمله نیروهای مسلح یمن واقع شده بود.
بنسلمان ناامید از آمریکا و اسرائیل؛
دست به دامن انگلیس شد
رژیم سعودی پنجشنبه هفته گذشته و هنگام پیشروی نیروهای یمنی دست با دامن آمریکا برای حمایت و پشتیبانی شد که پاسخ منفی از دولت ترامپ دریافت کرد. به ادعای روزنامه اسرائیل هیوم سعودیها دو روز پیش حتی از اسرائیل نیز برای مقابله با یمن درخواست کمک کردند. روز گذشته خبر التماس ریاض به لندن نیز آمد. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گفته ریاض از لندن خواسته است در دو زمینه کمک کند؛ پشتیبانی عملیاتی از نیروهای سعودی برای جلوگیری از پیشروی یمن به سمت تنگه بابالمندب و کمک به حفاظت از تأسیسات نفتی عربستان در برابر حملات موشکی و پهپادی.
بلومبرگ در گزارش خود مدعی شد اندی برنهام، نخستوزیر انگلیس در حال بررسی درخواست عربستان سعودی است. او تاکنون با اعزام مشاوران نظامی انگلیسی به عربستان موافقت کرده، اما هنوز تعهدی برای اعزام نیروهای رزمی بیشتر یا ناوهای جنگی نداده است.
اوضاع برای پادشاهی سعودی آنقدر بغرنج است که روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز نوشت «ریاض شوکه شده است.» این روزنامه گزارش داد، عربستان بعد از شکست در جلب حمایتهای نظامی آمریکا مقابل یمن در شوک راهبردی به سر میبرد. به نوشته نیویورکتایمز ریاض خود را سرگردان میان درگیری بین آمریکا و ایران یافته و سران این کشور در حال بررسی گزینههای محدود موجود هستند. عربستان سعودی پس از رد درخواست این کشور از سوی ترامپ با بدترین سناریوی ممکن روبهرو است. دیپلماتهای سابق و تحلیلگران میگویند که عربستان سعودی از بیمیلی ترامپ برای مقابله با نیروهای یمنی ناامید و سرخورده شده است.
مذاکرهای در کار نخواهد بود؛ تمام!
روز گذشته بار دیگر شاهد اظهارات متناقض رئیسجمهور شیرینعقل آمریکا درباره مذاکره با ایران بودیم. ترامپ از آمادگی برای مذاکره و توافق با ایران گفت و مدعی شد «ایران، شدیدا دنبال توافق است! اما من تعیین خواهم کرد که آیا با ایران وارد مذاکره میشویم یا نه. چیزی که ما نسبت به آن، آمادگی داریم!» او همچنین برای کشورهای دیگر جهان نیز خط و نشان کشید و گفت: «کشورهای جهان -که هیچگونه کمکی به ما [در تنگه هرمز] نکردهاند- باید پس از پایان یافتن این غائله، هزینههای آمریکا را جبران کنند؛ و قطعاً چنین خواهند کرد. ما این کار [جنگ در تنگه هرمز] را بسیار بیشتر به خاطر دیگران انجام میدهیم تا به خاطر خودمان.» خوشبختانه این بار یکی از مقامات ارشد ایرانی یاوهگویی رئیسجمهور آمریکا را بیپاسخ نگذاشت. سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی آب پاکی را روی دست ترامپ ریخت و گفت «هیچ مذاکرهای در کار نخواهد بود». آقای رضایی نوشت: «با سیگنالهای متناقض رئیسجمهور آمریکا حواستان پرت نشود؛ از «مذاکره نمیکنیم» تا «برای گفتوگو آمادهایم». معادلات مربوط به نفت و تنگهها تغییر کرده است. دست و پا زدن برای کنترل تبعات، جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت. تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکرهای در کار نخواهد بود. تمام.»
آمریکا باید به خانه بازگردد
باید به ترامپ حق داد که به فکر غرامت گرفتن از کشورهای جهان برای جنگافروزیاش علیه ایران بیفتد. روز گذشته بازرس کل وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در گزارشی اعلام کرد هزینه جنگ با ایران تا ۳۰ ژوئن(۹ تیر) به حدود ۳۳.۴ میلیارد دلار رسیده است. طبق این گزارش عملیات «خشم حماسی» (نامی که آمریکا به عملیات تجاوزکارانهاش علیه ایران داده) باعث کمبود ذخایر مهمات و ایجاد گرههای کور در زنجیرههای تأمین شده است. بنا بر این گزارش فقط خسارات وارد شده به تجهیزات نیروی هوائی آمریکا را طی 40 روز ابتدائی جنگ حداقل شامل آسیب و انهدام 5 جنگنده، 9 هواپیما، 6 بالگرد و بیش از 30 پهپاد بوده است. این گزارش در حالی است که پیشتر نمایندگان کنگره آمریکا مدعی شده بودند پنتاگون آسیبها و خسارات جنگ را به صورت حداقلی اعلام میکند و به عنوان نمونه ارقام اعلام شده شامل هزینههای بازسازی تجهیزات از بین رفته نمیشود.
در دویستمین روز جنگ جفری ساکس اقتصاددان و استاد دانشگاه آمریکایی در تازهترین اظهارات خود درباره جنگ آمریکا علیه ایران با اشاره به تلاش ناکام آمریکا برای حفظ هژمونی جهانی و منطقهای خود گفت: «ایران کشوری دارای بازدارندگی در برابر آمریکاست. کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین از ظرفیتهای فناورانه برخوردارند و حاضر به پذیرش سلطه یک قدرت خارجی نیستند. برای پایاندادن به جنگ با ایران یک راه عملی وجود دارد: آمریکا به خانه بازگردد،
تمام.»
فیلم هندی نجات خلبان
داستان نجات خلبان جنگنده F15 آمریکایی سقوط کرده در ایران که از برنامه 60 دقیقه شبکه CBS آمریکا پخش شد همچنان سوژه طنز کاربران در شبکههای اجتماعی است. اصلیترین ابهام نمایش CBS این است که چطور کسی پس از برخورد به زمین با سرعت حدود 160 کیلومتر بر ساعت، زنده مانده و فقط در چند نقطه بدنش دچار شکستگی شده و حتی مهمتر از آن چگونه توانسته پس از سانحه و با این شرایط تا ارتفاع 2000 متری کوهنوردی کند و بدون غذا 50 ساعت
زنده بماند؟!
طبق محاسبات فیزیکی چنانچه یک انسان با جثه متوسط (70 تا 80 کیلوگرم) در هنگام برخورد با زمین 160 کیلومتر بر ساعت سرعت داشته باشد یعنی از ارتفاع حدودا 110 متری سقوط کرده است. چنین ارتفاعی تقریبا برابر با ارتفاع یک ساختمان 40 طبقه است. مرور اخبار حوادث در اقصی نقاط جهان کافی است تا متوجه شویم در موارد مشابه اکثریت غالب کسانی که از یک ساختمان 40 طبقه سقوط کردهاند، در دم جان باختهاند و افراد معدودی که بنا به دلایلی (سقوط بر روی سطح منعطف یا گرفته شدن ضربه سقوط توسط موانع مسیر) زنده ماندهاند، پس از سانحه تا مدتها قادر به حرکت نبودهاند. از این منظر فیلمنامه تخیلی شبکه CBS برای نجات خلبان آمریکایی از مرزهای هالیوود گذشته و وارد سینمای بالیوود شده است!