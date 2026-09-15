تشدید خشکسالی
کانال پاناما با تشدید خشکسالی ناشی از پدیده آب و هوایی النینو، بار دیگر تردد از این آبراهه مهم تجارت دریایی جهان را کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا از روزنامه گاردین، کانال پاناما قصد دارد بهدلیل تشدید خشکسالی ناشی از پدیده آب و هوایی النینو، ترافیک دریایی در این آبراهه را بار دیگر کاهش دهد. وضعیتی که تردد در یکی از مهمترین خطوط کشتیرانی جهان را بیش از پیش مختل میکند. این کانال نزدیک به ۵ درصد از تجارت دریایی جهانی و حدود ۴۰ درصد از ترافیک کانتینری ایالاتمتحده را دربر میگیرد و آبراهه مورد علاقه کشتیرانان است، زیرا به طور معمول هزینه و زمان حملونقل را کاهش میدهد و مورد استقبال شرکتهایی است که بین چین، آسیا و ایالاتمتحده دادوستد میکنند.
براساس گزارشها، از ماه اکتبر سال جاری (مهر ۱۴۰۵) به طور متوسط تعداد کشتیهایی که روزانه از کانال پاناما اجازه عبور خواهند داشت ۲۹.۵ کشتی خواهد بود که در مقایسه با ۳۶ کشتی در ماه اوت (مرداد) کاهش قابل ملاحظهای را نشان میدهد. مقامات کانال در ماه سپتامبر (شهریور) بهدلیل خشکسالی، عبور و مرور روزانه را از ۳۶ کشتی به ۳۲ کشتی کاهش دادند.