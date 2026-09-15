پایان شرکتهای کاغذی با ثبت هوشمند آغاز شد
تحول دیجیتال در فرآیند ثبت شرکتها مسیر شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری و کاغذی را هموار کرده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، در گذشته، ثبت یک شرکت نیازمند هفتهها رفتوآمد، تشکیل پروندههای قطور کاغذی و انجام بررسیهای سنتی بود؛ شرایطی که میتوانست زمینه سوءاستفاده سودجویان از هویتهای اجارهای و نشانیهای جعلی برای تأسیس شرکتهای صوری و کاغذی را فراهم کند؛ شرکتهایی که از آنها برای فرار مالیاتی، فاکتورسازی و اخلال در بازار استفاده میشد.
امروز، اما تحول دیجیتال در ادارهکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، فرآیند ثبت و نظارت بر اشخاص حقوقی را وارد مرحلهای جدید کرده و با استفاده از سازوکارهای هوشمند ثبتی، امکان شناسایی و مقابله با برخی الگوهای مشکوک و تخلفات احتمالی را افزایش داده است.
اعتبارسنجی سیستمی و تطبیق برخط دادهها
هنگام ثبت تأسیس یا تغییرات شرکت، سامانههای ثبتی با پایگاههایی از جمله ثبت احوال، شاهکار، نظام بانکی، سازمان امور مالیاتی و کدپستی ارتباط برقرار کرده و اطلاعات را بهصورت برخط و آنی تطبیق میدهند. به این ترتیب، مواردی مانند نشانی نامعتبر یا مغایرت در اطلاعات هویتی و ثبتی میتواند در فرآیند بررسی شناسایی شود.
یکی دیگر از ظرفیتهای فناوری هوشمند، تحلیل شبکهای دادهها و شناسایی الگوهای مشکوک در ارتباط میان اشخاص و شرکتهاست. برای نمونه، عضویت یک فرد در تعداد زیادی هیئتمدیره شرکتهای بیارتباط یا شکلگیری شبکههای تودرتوی سهامداری میتواند بهعنوان یک الگوی مشکوک شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد.
امضای الکترونیک و افزایش اصالت اسناد
در فرآیندهای جدید ثبتی، امضای صورتجلسات، اساسنامه و بارگذاری مدارک با استفاده از امضای الکترونیک امن و بدون نیاز به گردش گسترده اسناد کاغذی انجام میشود. این روند ضمن تسهیل فرآیند ثبت، امکان جعل امضا یا دستکاری غیرمجاز اسناد و اطلاعات شرکت را کاهش میدهد.
تحول دیجیتال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با توسعه سامانههای ثبت اشخاص حقوقی و بهرهگیری از فناوریهای نظارتی، بهدنبال ایجاد محیطی برای فعالیت اقتصادی شفافتر، سریعتر و امنتر است؛ بهگونهای که فرآیندهای هوشمند ثبتی میتوانند بهعنوان یکی از ابزارهای پیشگیری و مقابله با شکلگیری شرکتهای صوری، فساد اقتصادی و پولشویی مورد استفاده قرار گیرند.
در این رویکرد، ثبت هوشمند میتواند یکی از نخستین حلقههای شناسایی و پیشگیری از فعالیتهای غیرشفاف اقتصادی باشد.