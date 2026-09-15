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کد خبر: ۳۳۸۰۹۷
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
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با پیگیری دادستانی تهران

کلاهبردار ۱۷۱ میلیارد تومانی شبکه بانکی حین خروج از کشور بازداشت شد

متهمی که با دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شبکه یکی از بانک‌های خصوصی، ۱۷۱ میلیارد تومان کلاهبرداری رایانه‌ای کرده بود؛ حین خروج از مرز دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران اعلام کرد: یکی از کارکنان حفاظت شبکه‎ بانکی که با نفوذ و دسترسی غیرمجاز، اقدام به کلاهبرداری اینترنتی و تحصیل ۱۷۱ میلیارد تومان از اموال بانک کرده و قصد خروج از مرز‌های غربی کشور را داشت؛ با اقدام بموقع همکاران دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و ضابطان، دستگیر و تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
علی صالحی افزود: متهم پس از تفهیم اتهام با قرار تأمین کیفری متناسب به زندان معرفی و بخش عمده‌ای از اموال تحصیلی توقیف شد.

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