رئیس اورژانس کشور از راه‌اندازی ۱۱۱ پایگاه اورژانس طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: در این مدت ۴۵۰ دستگاه آمبولانس و ۱۶۲ دستگاه موتورلانس توزیع شده است.

به گزارش وبدا، جعفر میعادفر در نشست خبری به مناسبت پنجاه‌ویکمین سالروز تأسیس اورژانس پیش‌بیمارستانی، با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله این سازمان اظهار داشت: در یک سال گذشته ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۱۴۴ تماس با سامانه اورژانس کشور ثبت شده که از این تعداد، یک میلیون و ۵۰۳ هزار و ۴۱۵ تماس غیرضروری و مزاحم و بیش از دو میلیون تماس مشاوره‌ای بوده است.

میعادفر افزود: تماس‌های غیرضروری حدود ۸ درصد کل تماس‌های اورژانس را تشکیل می‌دهد که با فرهنگ‌سازی و همراهی رسانه‌ها، این میزان از ۱۰ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است. وی ادامه داد: طی این مدت پنج میلیون و ۱۱۲ هزار و ۱۷۵ مأموریت اورژانسی انجام و چهارمیلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۰۱ مصدوم تحت پوشش خدمات اورژانس قرار گرفته‌اند. همچنین ۹۹۷ هزار و ۲۷۶ حادثه مرتبط با حمل‌ونقل مورد رسیدگی اورژانس قرار گرفته است.

رئیس سازمان اورژانس با اشاره به عملکرد اورژانس در دوران جنگ گفت: در این مدت ۴۷۳ هزار و ۸۰ مأموریت توسط اورژانس انجام شد که در جریان آن سه نفر از نیروهای اورژانس به شهادت رسیدند و ۹۷ نفر مصدوم شدند. میعادفر همچنین از راه‌اندازی ۱۱۱ پایگاه اورژانس طی یک سال اخیر خبر داد و افزود: در این مدت ۴۵۰ دستگاه آمبولانس و ۱۶۲ دستگاه موتورلانس توزیع و ۳۵ خودروی فرماندهی خریداری شده است.

وی با اشاره به تقویت نیروی انسانی سازمان اورژانس اظهار داشت: سه‌هزار و ۷۴۱ نفر در آزمون سال گذشته جذب شده‌اند.