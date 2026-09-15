رئیس سازمان غذا و دارو گفت: حدود یک میلیون دُز واکسن باکیفیت از منابع معتبر (چین و روسیه) برای گروه‌های پرخطر و معاونت بهداشت تا پایان شهریور تأمین می‌شود.

به گزارش وبدا، مهدی پیرصالحی روز سه‌شنبه در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته (ایران‌فارما) با اشاره به پذیرش قیمت‌های جدید از سوی بیمه‌ها اظهار داشت: نگرانی اصلی ما، انباشت بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به زنجیره سلامت در ادامه سال است. مطالبات بخش دارو و تجهیزات پزشکی شرایط را برای فعالان این حوزه دشوار کرده و برای جلوگیری از آسیب به پایداری تأمین، منابع بیمه‌ها باید بموقع تأمین شود تا فشار کمبود نقدینگی به تولیدکنندگان و مردم منتقل نشود.

پیرصالحی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای بودجه سال آینده تأکید کرد و افزود: محاسبه مجدد مابه‌التفاوت‌های ارزی و پیش‌بینی اعتبارات متناسب با نیازهای واقعی سلامت در لایحه بودجه، ضامن تداوم چرخه دارویی کشور خواهد بود.

شفاف‌سازی چرایی تفاوت قیمت داروهای برند

و وارداتی

وی درباره افزایش پرداختی مردم در برخی اقلام گفت: با تغییر نرخ ارز و هدایت حمایت‌های بیمه‌ای به سمت تولیدات داخلی، پرداخت از جیب برای داروهای برند وارداتی که با ارز آزاد وارد می‌شوند، افزایش یافته است، اما این موضوع شامل همه داروها نمی‌شود. براساس آمار، با وجود افزایش متوسط ۱۰۳ درصدی قیمت دارو در سبد کل ناشی از تعدیل نرخ ارز، افزایش پرداخت از جیب بیماران در سطح ۳۵ درصد مهار شده است. رئیس سازمان غذا و دارو از رسانه‌ها خواست در گزارش‌های کمبود دارو، نام و نوع داروی مشخص را اعلام کنند و تأکید کرد: حدود ۱۷ هزار پروانه دارویی در کشور وجود دارد و نمی‌توان کمبود یا تغییر قیمت چند قلم محدود را به کل بازار دارویی کشور تعمیم داد.

پایداری ذخایر دارویی بیمارستان‌ها در شرایط ویژه

پیرصالحی با اشاره به عملکرد زنجیره سلامت در ماه‌های گذشته اظهار داشت: با وجود دو مقطع جنگ و ناآرامی‌ها، داروی موردنیاز بیمارستان‌ها تأمین شد و در بخش داروهای ضروری و حیاتی، کمبودها حتی نسبت به گذشته به کمترین میزان رسیده است؛ هرچند در بخش داروهای برند محدودیت‌هایی وجود دارد که اولویت ملی ما حمایت از جایگزین‌های باکیفیت داخلی است.

هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌ها

و توسعه همکاری‌های بین‌المللی

وی با قدردانی از پیگیری‌های ویژه رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت در تأمین محموله‌های دارویی و مواد اولیه از جمله از کشور هند گفت: دستگاه‌های مختلف از بانک مرکزی تا وزارت راه برای تسهیل انتقال دارو بسیج شده‌اند. همچنین در نمایشگاه ایران‌فارما با سفرای کشورهای عضو بریکس نشست‌هایی برگزار کردیم تا از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تسهیل تبادلات دارویی بهره ببریم.

تأمین یک میلیون دُز واکسن آنفلوآنزا

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تغییر جهانی سویه‌های واکسن آنفلوآنزا و حذف واکسن‌های اروپایی از بازار امسال افزود: تغییر ترکیب از سوی سازمان جهانی بهداشت باعث تأخیر در تولیدات اروپایی شد، اما حدود یک میلیون دُز واکسن باکیفیت از منابع معتبر (چین و روسیه) برای گروه‌های پرخطر و معاونت بهداشت تا پایان شهریور تأمین می‌شود. پیرصالحی ادامه داد: واکسن برای تمام افراد جامعه ضروری نیست و گروه‌های آسیب‌پذیر در اولویت قرار دارند. توزیع واکسن‌های بخش خصوصی در داروخانه‌ها نیز از نیمه اول مهرماه آغاز خواهد شد.

گفتنی است؛ یازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته (ایران‌فارما) طی روزهای ۱ تا ۳ مهر ۱۴۰۵ در مصلای تهران با شعار «ایران ایران سلامت می‌ماند» برگزار خواهد شد.