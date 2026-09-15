زوج اهل گِرمی پس از ۳۱ سال صاحب فرزند شدند

مدیر مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: یک زوج اهل شهرستان گرمی که ۳۱ سال مشکل ناباروری داشتند، با کمک متخصصان این مرکز صاحب فرزند شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهران محمدی اظهار داشت: یک زوج اهل شهرستان گرمی که ۳۱ سال مشکل ناباروری داشتند، با کمک متخصصان مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان اردبیل صاحب فرزند شدند. این زوج نابارور ساکن یکی از روستاهای شهرستان گرمی (مغان) هر کدام با حدود ۵۶ سال سن که به مدت ۳۱ سال از تاریخ ازدواج با عارضه ناباروری دست‌وپنجه نرم می‌کردند، با مراجعه به مرکز درمان ناباروری قفقاز تحت درمان قرار گرفتند و پس از فرایند درمان نخستین فرزند خود را به آغوش کشیدند.

محمدی با قدردانی از تلاش پرسنل مجرب و پزشکان متخصص جهاد دانشگاهی در زمینه جوانی جمعیت و فرزندآوری افزود: این نوزاد که والدینش او را «محمدجواد» نام‌گذاری کرده‌اند، به عنوان یکی از ثمره‌های زیبای مرکز درمان ناباروری قفقاز و سند تلاش جهادی و مداومت توجه به امور مراجعان این مرکز است و می‌تواند برای زوج‌هایی که در حال درمان هستند، روزنه امید تلقی گردد.

وی ادامه داد: این مرکز با تلفیق جدیدترین یافته‌های پزشکی و جراحی زنان با مهارت‌های پیشرفته زنان، آندرولوژی (ناباروری مردان)، جنین‌شناسی و تشخیص طبی تا کنون موفق شده است به تولد بیش از سه هزار و ۴۰۰ نوزاد کمک و سیمای زندگی زوج‌های نابارور را با رنگ امید مزین کند.

مدیر مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: این مرکز از مجهزترین مراکز «ای‌آرتی» شمال‌غرب کشور است و به عنوان نخستین مرکز درمان ناباروری استان با هدف فراهم آوردن مراقبت‌های درمانی و بهداشت باروری برای زوج‌های نابارور پایه‌گذاری شده است.