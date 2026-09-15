کد خبر: ۳۳۸۰۹۳
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
توقیف محموله یک تنی مخدر روانگردان در هنگ مرزی ارومیه
فرمانده مرزبانی فراجا از کشف یک تن مواد مخدر از نوع روانگردان توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیاکبر جاویدان گفت: در پی کسب اطلاعاتی درباره قصد قاچاقچیان برای انتقال محمولهای سنگین از موادمخدر روانگردان از مسیرهای مرزی، مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، این محموله را شناسایی و تحت کنترل قرار دادند. وی افزود: با هدایت دقیق و اجرای کمین، مرزبانان موفق شدند یکهزار کیلوگرم مخدر روانگردان را کشف و ضبط کنند. در این عملیات، یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.