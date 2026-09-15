کد خبر: ۳۳۸۰۹۲
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
وزیر میراث فرهنگی:
۸۰ درصد از شاغلان صنایعدستی در کشور بانوان هستند
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: ۶۷۰ هزار نفر در سراسر کشور در حوزه صنایعدستی فعالیت میکنند که
۸۰ درصد آنان را بانوان تشکیل میدهند.
به گزارش ایرنا، سیدرضا صالحیامیری روز سهشنبه در جریان سفر به غرب استان سمنان اظهار داشت: صنایعدستی علاوه بر ایجاد اشتغال و گردش اقتصادی، ظرفیت مهمی برای معرفی هنر و فرهنگ ایرانی است و حمایت از فعالان این حوزه با جدیت دنبال میشود.
صالحیامیری با اشاره به حمایتهای مالی دولت از فعالان صنایعدستی، ادامه داد: سال گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به جامعه بزرگ صنایعدستی اختصاص یافت و امسال این رقم دو برابر شد و به بیش از
۱۲ هزار میلیارد تومان رسید.