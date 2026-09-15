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کد خبر: ۳۳۸۰۹۱
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
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افزایش بیش از 3 برابری تعداد نانوایی‌های عرضه‌کننده نان کامل در کشور

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از افزایش بیش از سه‌برابری تعداد نانوایی‌های عرضه‌کننده نان کامل در کشور خبر داد.
به گزارش وبدا، سیدحسن امامی رضوی با اشاره به اجرای برنامه آرد و نان کامل در کشور، اظهار داشت: بهبود کیفیت و سلامت نان و توسعه برنامه آرد و نان کامل با هدف ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر، در چارچوب سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذا و تغذیه، در اولویت برنامه‌های دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی قرار دارد.
امامی رضوی افزود: در پی ابلاغ «شیوه‌نامه آرد و نان کامل و نظارت بر آن» به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم‌پزشکی کشور، با پیگیری‌های صورت‌گرفته و مشارکت رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم‌پزشکی، دبیرخانه‌های سلامت و امنیت غذایی، معاونت‌های بهداشت و غذا و دارو و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات قابل‌توجهی برای توسعه برنامه آرد و نان کامل در کشور انجام شده است. وی ادامه داد: استان‌های خوزستان، مرکزی، زنجان، خراسان‌رضوی و خراسان‌جنوبی در سال ۱۴۰۴ به‌ترتیب بیشترین درصد پوشش نانوایی‌های عرضه‌کننده نان کامل از مجموع نانوایی‌های استان را به خود اختصاص داده‌اند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای ادامه روند توسعه این برنامه، گفت: براساس ظرفیت‌های موجود و روند پیشرفت برنامه، هدف‌گذاری شده است تا پایان سال جاری تعداد نانوایی‌های عرضه‌کننده نان کامل در کشور به چهار هزار باب افزایش یابد.
امامی رضوی بیان داشت: گزارش عملکرد و نتایج حاصل از همکاری‌های درون‌بخشی و بین‌بخشی در اجرای برنامه طی سال ۱۴۰۴، به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه شده است. با تداوم حمایت و راهبری وزیر بهداشت و تقویت همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه تسریع در توسعه دسترسی مردم به نان کامل باکیفیت و سالم در سراسر کشور فراهم شود.

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