ذخیره کالاهای اساسی برای کنترل فشار تورمی خانوارهای تهرانی
شهردار تهران گفت: در حوزه معیشت عمومی به دنبال آن هستیم که کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارهای تهرانی را ذخیره کنیم و تورم آنها را ثابت نگه داریم و حتی قیمت بخشی از این اقلام را کاهش دهیم.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی در دیدار با اصناف و هیئت امنای بازار تهران با اشاره به جایگاه بازار در ساختار اقتصادی و هویتی پایتخت اظهار داشت: مطابق برنامهریزیهای صورتگرفته، مناطق ۱۱ تا ۱۳ در طرح جامع تهران بهعنوان منطقه تجارت جهانی دیده شدهاند و این محدوده از میدان بهمن تا خیابان ۱۷ شهریور جنوبی، بلوار قیام، بازار تهران، میدان رازی و پس از آن تا راهآهن امتداد پیدا میکند.
زاکانی افزود: این محدوده بهعنوان محور اقتصاد پایتخت تعریف شده و در قلب آن لکهای به نام بازار تهران قرار دارد؛ بازاری که متولی اصلی منطقه تجارت جهانی در آینده نیز اهالی همین بازار موجود هستند.
وی با بیان اینکه بخشی از بافت بازار در محلات تاریخی قرار دارد، ادامه داد: بازار صرفاً یک فضای اقتصادی نیست، بلکه جنبه میراثفرهنگی دارد و هویت تهران است. بنابراین محلات تاریخی بازار با اقتضائات تاریخی و با حفظ هویت خود بازسازی خواهند شد. مصوبات لازم برای اجراییشدن این طرح به سرانجام رسیده و مجوزها نیز اخذ شده است و بهزودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
بازسازی ۱۱۰ هکتار بازار
با الگوی متناسب با میراث تاریخی
شهردار تهران در ادامه با اشاره به وضعیت بافت فرسوده شهر گفت: تهران چهار هزار و 460 هکتار بافت فرسوده و حدود سه هزار هکتار بافت ناپایدار دارد. در گام نخست ۱۸۸ محدوده به مساحت ۶۲۵ هکتار را محدودهگذاری کردهایم و برای آنها الگوی نوسازی با سرانههای کامل شهری طراحی میکنیم.
زاکانی افزود: بازار تهران دقیقاً از جنس این محدودهها نیست، اما با یک الگوی اقتصادی مشخص، نوسازی و بازسازی آن بهویژه در مخروبههایی که در اطراف بازار اصلی شکل گرفته امکانپذیر است. در حوزه بافت میراثی بازار نگاهها تغییر کرده و شاهد گشایشهایی در این حوزه خواهیم بود. گرههای موجود بهزودی باز میشود تا
۱۱۰ هکتار بازار تهران متناسب با شرایط میراثی خود بازسازی شود.
ورود ۲۰۰ هزار موتورسیکلت برقی
به چرخه حملونقل
وی همچنین از اجرای طرح جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با موتورسیکلت برقی خبر داد و بیان داشت: یکی از تفاهمنامههایی که داریم، مربوط به آوردن ۲۰۰ هزار موتورسیکلت برقی در گام نخست است. هر کس موتورِ کار دارد، آن را از او تحویل میگیریم، اسقاط میکنیم و موتورسیکلت برقی جایگزین آن خواهیم کرد.
شهرداری برای حل مسائل امنیتی بازار
در کنار فراجاست
شهردار تهران درباره موضوع امنیت بازار نیز اظهار داشت: امنیت از وظایف شهرداری نیست و برعهده فراجاست، اما اگر کاری در این حوزه از دست شهرداری برآید، شهرداری تهران دریغ نخواهد کرد.
زاکانی با اشاره به مسائل اقتصادی کشور گفت: کشور امروز مورد طمع دشمنان است تا با ایجاد فشار اقتصادی مردم را ناراضی کنند و کشور را بههم بریزند. شهرداری تهران اگرچه تصمیمگیر اصلی اقتصاد کشور نیست، اما تلاش میکنیم در حوزه اختیارات خود، مشکلات بازاریان را کاهش دهیم تا دغدغه خاطر کمتری داشته باشند.
ورود شهرداری
برای کنترل فشار تورمی خانوارها
وی در ادامه با اشاره به برنامه شهرداری در حوزه معیشت عمومی اعلام کرد: در حوزه معیشت عمومی نیز به دنبال آن هستیم که کالاهای اساسی موردنیاز خانوارهای تهرانی را ذخیره کنیم و تورم آنها را ثابت نگه داریم و حتی قیمت بخشی از این اقلام را کاهش دهیم تا مردم آسایش خاطر بیشتری داشته باشند.