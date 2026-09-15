کد خبر: ۳۳۸۰۸۷
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
نه عدد میشناسند، نه ترامپ را!
سید نظامالدین موسوی: «سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته، قبل از جنگ ۱۲روزه، دولت ما یک بسته ۵۰۰ میلیارد دلاری به ترامپ کاسب(!) پیشنهاد کرد اما او نپذیرفت و به ما حمله کرد. حالا چندماه پیش عیسی کلانتری معاون آقای روحانی میگفت اگر ۲ میلیارد دلار به ترامپ میدادیم جنگ نمیشد. نه عدد میشناسند نه ترامپ را!»
مرزبان واقعی
عزتالله ضرغامی: «مرزبان اینه! بیگانگان آدرس عوضی ندن! مرزبان سرزمین لالهها پای لانچر. «حسین محمدی».»
ایران قوی
علی بهادری جهرمی: «دکتر خاندوزی در هر مسئولیتی، از مجلس تا وزارت؛ مؤثر، کارآمد و پرکار با نگاه حل مسئله و روحیه جهادی بوده است. سپردن مسئولیت کارگروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب به این مدیر نخبه و جوانِ پرتلاش، امیدآفرین برای دوستداران «ایران قوی» است. برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.»
واقعیتهای میدان
کاربری نوشت: «احمقها میخواستند قفل هرمز را باز کنند و بعد متوجه قفل دوم در دریای سرخ شدند و حالا به خودشان آمدند در حالی که قفل سوم بر خط لولههای انتقال نفت سعودی زده شده و جالبتر اینکه مسئله فقط خطلولهها نیست. واقعیتهای میدان نشان میدهد سعودی دارد حال و آینده (تولید و فروش) را از دست میدهد.»
بحران بدهی و شعار انتخاباتی
پیتر شیف، اقتصاددان و مفسر مالی آمریکایی: «ترامپ ادعا میکند که پرداخت «سود سهام» ۵۰۰۰ دلاری صددرصد انجام خواهد شد، چون به گفته او کشور ما در حال دریافت تریلیونها و تریلیونها دلار است! اما این هم یک دروغ دیگر است. کشور ما در حال از دست دادن تریلیونها و تریلیونها دلار است. فقط از زمانی که ترامپ برای دومینبار رئیسجمهور شده، نزدیک به ۴ تریلیون دلار به بدهی کشور افزوده شده.»
رفاه آمریکایی
کاربری نوشت: «نمردیم و معنی رفاه آمریکایی رو هم فهمیدیم! بعد از رفتن بشار اسد، نهتنها تورم و بیکاری تو سوریه کنترل نشده؛ بلکه جمعیتِ زیر خط فقر هم ۲۵٪ بیشتر شده! حالا جولانی بره با ویزاکارت قطری پُز بده.»