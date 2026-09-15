تیم فوتبال امید ایران کار خود را در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا از امروز چهارشنبه آغاز خواهد کرد.

تیم فوتبال امید ایران با تیمی ناقص و با مشکلات زیاد به ناگویا و به بازی‌های آسیایی 2026 رسیده است. شاید کمتر کسی است که در فوتبال ایران از مشکلات تیم حسین عبدی بی‌اطلاع باشد.

این تیم پُرامید، فقط با 18 بازیکن و ناامید راهی مسابقات شده است. لغو اردوی تدارکاتی و بازی‌های دوستانه و عدم همکاری باشگاه‌ها تنها بخشی از مشکلاتی است که تیم عبدی در این مدت با آن دست و پنجه نرم کرده و در نهایت نیز بدون اردو به ناگویا اعزام شده است. این البته برای اولین بار نیست که تیم امید با چنین شرایطی رو‌به‌رو شده است، سال‌هاست امیدها چنین شرایطی را دارند و همیشه مشکل تعامل بین این تیم و باشگاه‌ها وجود داشته است.

تیم امید با هزار امید و آرزو راهی ناگویا شده و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته بودند از این تیم انتظار قهرمانی یا مدال دارند اما چنین اتفاقی بسیار بعید به نظر می‌رسد. امیرحسین حسین‌زاده که سهمیه بزرگسالان تیم امید محسوب می‌شود از تراکتور، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان از استقلال و سهیل صحرایی از گل‌گهر بازیکنانی هستند که امروز عازم ناگویا خواهند شد و قطعاًً به بازی اول مقابل امارات نخواهند رسید تا دست حسین عبدی برای این بازی خالی باشد. رضا غندی‌پور مهاجم ایرانی تیم شباب‌الاهلی امارات نیز به دلیل مخالفت باشگاه خود هنوز در اردوی تیم امید حاضر نشده و احتمالاً این‌ بازی‌ها را از دست خواهد داد.

برنامه مسابقات تیم فوتبال امید در گروه B ناگویا به شرح زیر است:

* ایران...................................................... امارات 25 شهریور ساعت 08:30 صبح

* ایران............................................ چین 29 شهریور 1405 ساعت 08:30 صبح

* ایران................................................ کره شمالی اول مهر 1405 ساعت 9 صبح

مسابقات فوتبال در بازی‌های آسیایی در رده زیر 23 سال برگزار می‌شود و هر تیمی اجازه استفاده از سه بازیکن بزرگسال در لیست خود دارد. ایران از سه سهمیه بزرگسال خود در ناگویا فقط یک استفاده کرده و امیرحسین حسین‌زاده را به اردو فراخوانده است. ایران تاکنون چهار دوره در سال‌های 1974، 1990، 1998 و 2002 قهرمان مسابقات آسیایی شده و کار بسیار دشواری برای کسب پنجمین قهرمانی دارد. کره جنوبی با 6 قهرمانی پُرافتخارترین تیم در بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود و در سه دوره اخیر این مسابقات نیز قهرمان شده است.