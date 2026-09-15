اعلام پاداش مدالآوران بوکس در بازیهای آسیایی ناگویا
در هیئترئیسه فدراسیون بوکس میزان پاداش مدالآوران در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا مشخص شد.
جلسه هیئت رئیسه فدراسیون بوکس به ریاست سید روحالله حسینی رئیس فدراسیون در سالن جلسات این فدراسیون برگزار شد و اعضای هیئت رئیسه درخصوص موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم پرداختند. یکی از مهمترین مصوبات این جلسه تعیین پاداش مدالآوران بوکس ایران در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا بود. بر اساس مصوبه هیئت رئیسه به مدال آوران طلا، نقره و برنز این رقابتها به ترتیب یک میلیارد تومان، ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی اهدا خواهد شد. همچنین سید روحالله حسینی رئیس فدراسیون بوکس اعلام کرد در صورت کسب مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا از محل حساب شخصی خود یک واحد آپارتمان ۸۰ متری در تهران به مدالآور طلای بوکس ایران اهدا خواهد کرد.