افشاردوست: فدراسیون والیبال باید درباره ماندن پیاتزا تصمیم بگیرد

کارشناس والیبال با تأکید بر اینکه پیاتزا مربی باتجربه‌ای است، گفت: فدراسیون والیبال باید عملکرد سرمربی تیم ملی و میزان تحقق اهداف تعیین‌شده را بررسی و سپس درباره آینده او تصمیم ‌گیری کند.

محمود افشاردوست درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و از دست رفتن نخستین فرصت کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس اظهار کرد: تیم ملی نسبت به مسابقات لیگ ملت‌ها شرایط بهتری پیدا کرده بود. بازیکنان با تمام توان می‌جنگیدند و تسلیم نمی‌شدند.

آنها کاملاً درک می‌کردند که شرایط خاص است و این مسابقه برای صعود به المپیک اهمیت دارد و با همه توان جنگیدند. هرچند نتیجه‌ای که می‌خواستیم برای والیبال عاید نشد، اما در مجموع شرایط بد نبود. بازی با ژاپن هم بازی نزدیکی بود. ژاپنی‌ها کمی خوش‌شانس‌تر بودند و از تک‌موقعیت‌ها، امتیازهای حساس و توپ‌هایی که می‌توانستند از آنها استفاده کنند، بهره بردند و پیروز شدند.

شاید اگر این شرایط برمی‌گشت، نتیجه به نفع ما رقم می‌خورد. کارشناس والیبال ایران در ادامه درباره آینده همکاری روبرتو پیاتزا با تیم ملی و تصمیم فدراسیون والیبال گفت: پیاتزا مربی کوچکی نیست. او مربی باتجربه‌ای در والیبال دنیاست و با تیم‌های خوب باشگاهی و تیم‌های ملی کار کرده است. او در والیبال دنیا جزو مربیان خوب محسوب می‌شود و مربی گمنامی نیست؛ همه ما این موضوع را می‌دانیم. الان هم بازی‌های آسیایی ناگویا را پیش رو داریم. مسابقات قهرمانی آسیا هرچه که بود و هرچند فینال آن برای ما تلخ تمام شد، اما همراه با تلاش بازیکنان بود. از طرفی بازی‌های آسیایی را داریم که برای ما مهم است. این تورنمنت برای ورزش کشور اهمیت دارد و مهم است که بتوانیم در این مسابقات مدال طلا بگیریم.

بنابراین فکر می‌کنم خود فدراسیون هم الان روی این موضوع خیلی پافشاری نداشته باشد که بلافاصله در مورد ادامه همکاری پیاتزا تصمیم بگیرد. باید بازی‌ها تمام شود و بعد درباره آن صحبت شود.