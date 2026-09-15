مسیر سخت تکواندوکاران برای رسیدن به طلای بازیهای آسیایی
تکواندو ایران در حالی با چهار عنواندار جهان و المپیک در بخش مردان راهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا میشود که کسب مدال طلا در این دوره دشوارتر از ادوار گذشته خواهد بود.
مبارزات تکواندو در بازیهای آسیایی ناگویا طی روزهای ۹ تا ۱۱ مهرماه برگزار خواهد شد و تیم کشورمان با ترکیبی کامل در دو بخش مردان و زنان و در هر دو بخش پومسه و کیوروگی (مبارزه) در این دوره از رقابتها حضور خواهد داشت. رقابتهای تکواندو که در ادوار گذشته در هشت وزن و پس از آن در شش وزن برگزار میشد، این بار برای نخستینبار در چهار وزن المپیکی برگزار خواهد شد. اتفاقی که عملاً باعث شده بسیاری از مدعیان قاره آسیا در هر دو وزن در یک وزن جمع شوند و مسیر کسب مدال، بهخصوص مدال طلا، دشوارتر از گذشته باشد. در کنار کره جنوبی که همچنان قدرت اول تکواندو جهان محسوب میشود، چین، اردن، قزاقستان و ازبکستان دیگر مدعیان اصلی قاره کهن هستند که با بهترین نفرات خود پای به آوردگاه آیچی- ناگویا میگذارند. در این میان نمیتوان از تکستارههایی از تایلند، فیلیپین، چینتایپه، عربستان و حتی پاکستان نیز به سادگی گذشت. تیم ملی ایران نیز با چهار چهره سرشناس خود در گروه مردان، یکی از مدعیان اصلی کسب مدالهای طلاست. ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، امیرسینا بختیاری و آرین سلیمی نفراتی هستند که در قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ روی سکوی نخست ایستادند و همین موضوع نشان میدهد که تیم ایران با چه پشتوانهای راهی ناگویا خواهد شد.