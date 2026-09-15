رئیس فدراسیون کشتی تاکید کرد: در اساسنامه فدراسیون کشتی آمده که می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.

علیرضا دبیر،‌ رئیس فدراسیون کشتی درباره دریافت مجوز اکتشاف معدن برای فدراسیون کشتی گفت: شبکه اسرائیلی و به درد نخور اینترنشنال با کارشناسان دوزاری‌اش و یک‌سری آدم فریب‌خورده‌ داخلی بدون آنکه چیزی بدانند خبری را بیرون می‌دهند. من آدم باج بده نیستم و مردم من را این‌جا گذاشته‌اند. یمن را ببینید، خدا می‌گوید جهاد کن، وعده الهی محقق می‌شود. اول اینکه برای فدراسیون کشتی است و دوم اینکه در اساسنامه فدراسیون کشتی- که دوستان خودشان مصوب کرده‌اند- فدراسیون کشتی می‌تواند کار اقتصادی و ساخت و ساز بکند. مگر دستگاه‌های دیگر کار اقتصادی نمی‌کنند؟ چطور وقتی ساخت و ساز می‌کنم گیر نمی‌دهند اما برای معدن چون باج نداده‌ام این کارها را می‌کنند؟ هنوز یک ورقه است و اتفاقی نیفتاده اما تا آخر به کسی باج نمی‌دهم.

رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: نزدیک ۳ یا ۴ سال است که فدراسیون کشتی این موضوع را دنبال کرده است. مو به مو وزارت صمت ما را کشت و تمام موارد انجام شده است. بخش خصوصی و سلبریتی‌ها گرفتند هیچ‌کس هیچ حرفی نزد اما فدراسیون کشتی که مال دولت است و از جیب دولت به دولت است را می‌زنند. فقط به خاطر اینکه علی دبیر به کسی باج نمی‌دهد این کارها را می‌کنند. خیلی جالب است، اگر سلبریتی و تراستی‌ها این کارها را بکنند کسی کاری ندارد اما علیه فدراسیون کشتی که مال مردم و دولت است این کارها را می‌کنند. چقدر آدم‌های کوچکی هستند. این کارها را می‌کنند و من هم به آنها دوزاری و به درد نخور می‌گویم.

رئیس فدراسیون کشتی افزود: از من هیچ آبی برای ضدانقلاب‌ها گرم نمی‌شود. خیالتان جمع باشد، بجنگید، تا آخر هستم. کم نمی‌آورم و جلوی شما گردن‌کلفت هم هستم. این موضوع حق جامعه کشتی است. چه آدم‌های بزرگی در کشتی هستند که پول اجاره خانه ندارند. پارسال عملکرد مالی فدراسیون کشتی ۱۸۷۵ میلیارد تومان بوده که وزارت ورزش ۱۲۰ میلیارد به ما داده است. ما از کجا دربیاوریم؟ آنها را نمی‌بینند اما چون برای معدن چیزی به آنها نمی‌رسد این حرف‌ها را می‌زنند. من به بخش خصوصی اعتقاد دارم اما اعتقادی به رانت و رشوه ندارم. بروند شلوع کنند، همه چیز آن درست بوده و فدراسیون کشتی مال مردم و دولت است. جالب است از دولت به دولت است آن‌قدر شلوغش می‌کنند.