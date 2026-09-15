اخبار کوتاه از فوتبال
نوازی: نمیگذارند کنار سهراب کار کنم
محمد نوازی، پیشکسوت تیم استقلال در رابطه با عملکرد این تیم گفت: سهراب با دست خالی شاهکار کرد و عملکرد خوبی از خود نشان داده است.
محمد نوازی، پیشکسوت آبی پوشان درخصوص عملکرد استقلال و پیروزی این تیم مقابل السد گفت: بازیکنان واقعا شاهکار بودند و کادر فنی عملکرد خوبی از خود به جا گذاشت، سهراب تنهاست ولی دوستان نمیگذارند که ما کنار او کار کنیم اما اعتماد به مربیهای ایرانی همیشه درست است. خیلیها از اخراج انضباطی صالح حردانی ناراحت شدند اما همین موضوع باعث شد استقلال در این دیدار پیروز شود.
او افزود: پارسال هم با این نفرات نتیجه لازم را در آسیا کسب کردیم اما نمیگذارند در این تیم کار کنیم. آدمهای غیر استقلالی در تیم قرار دارند اما سهراب نتیجه گرفت و سربلند از این دیدار بیرون آمد، شاید با بهترین مهرهها نمیتوانستیم چنین نتیجهای کسب کنیم ولی جوانان جواب اعتماد سرمربی تیم را دادند. قبل و بعد از بازی از تیم حمایت کردم و استوری هم گذاشتم اما برای کسی مهم نبود.
عبدی: برای دیدار با امارات 18 بازیکن داریم
سرمربی تیم امید ایران گفت که تیمش با وجود غیبت 5 بازیکن، برای دیدار نخست با امارات تمام تلاش خود را میکند.
حسین عبدی در نشست خبری پیش از نخستین دیدار تیم فوتبال امید ایران در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ناگویا 2026 در واکنش به غیبت 5 بازیکن در دیدار نخست مقابل امارات گفت: تقویم بازیها به شکلی است که دیدار نخست خارج از فیفادی برگزار میشود. به هر حال این مشکلی است که اکنون کاری نمیتوانیم برای آن انجام دهیم و باید شرایط را بپذیریم. موجودی ما برای بازی نخست همین است و در صورت نداشتن مصدومیت، با 15 بازیکن و سه دروازهبان مقابل امارات قرار خواهیم گرفت. فوتبال همین است و چنین چالشهایی وجود دارد. ما این شرایط را میپذیریم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در دیدار فردا برابر تیم قدرتمند امارات عملکرد خوبی داشته باشیم.
وی درباره زمان ورود بازیکنان استقلال و تراکتور تاکید کرد: اولا به آنها خسته نباشید میگویم و طبق آخرین هماهنگیها قرار است روز بازی برسند.
مشخص شدن میزبانان فینال
دو فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا
محل برگزاری دیدار فینال دو دوره آینده لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد.
در جریان نشست رسمی اعضای کمیته اجرائی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) که دیروز در شهر تسالونیکی یونان برگزار شد، میزبانان دیدار فینال دو دوره پیشروی لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد. بر این اساس، ورزشگاه آلیانتس آرهنا به عنوان میزبان فینال لیگ قهرمانان در فصل 28-2027 انتخاب شد و ورزشگاه نوکمپ هم به عنوان میزبان دیدار فینال فصل 29-2028 این رقابتها.
لازم به ذکر است که فینال فصل جاری مسابقات لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ 15 خرداد 1406 در ورزشگاه متروپولیتانو، ورزشگاه خانگی اتلتیکومادرید برگزار خواهد شد.
بیرانوند بهدنبال یک ماه فرصت بیشتر؟!
علیرضا بیرانوند، دروازهبان ملیپوش تراکتور، که طبق اعلام مسئولان نظام وظیفه باید از اول مهرماه برای گذراندن خدمت سربازی خود را به فجرسپاسی شیراز معرفی کند، برای تشکیل کمیسیون پزشکی نظام وظیفه درخواست داده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، کمیسیون پزشکی برای بررسی درخواست او ۱۶ مهرماه تشکیل خواهد شد. هرچند این درخواست لزوماً تأثیری در اصل موضوع سربازی بیرانوند ندارد، اما ممکن است زمان اعزام او را به تعویق بیندازد.
بیرانوند به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالات فوتبال ایران عملاً امکان حضور در تیم دیگری تا نیمفصل را ندارد و تلاش میکند با استفاده از این شرایط، اعزام خود را از اول مهر به اول آبان موکول کند تا یک ماه کمتر از نیمفصل نخست لیگ برتر را از دست بدهد.
این دروازهبان که متأهل و دارای دو فرزند است، میتواند از معافیتهای قانونی مربوط به تأهل و فرزندآوری نیز استفاده کند و احتمال دارد معافیت چندماهه دیگری هم شامل حال او شود. با وجود تمام این کشوقوسها، به نظر میرسد بیرانوند در نهایت طی روزهای آینده راهی خدمت سربازی خواهد شد و باید برای ادامه دوران خدمت خود در اختیار فجرسپاسی شیراز قرار بگیرد.