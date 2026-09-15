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تیم فوتبال استقلال ایران گام اول در لیگ نخبگان آسیا را محکم برداشت و موفق شد نماینده قطر را در خاک عراق شکست دهد.

تیم‌های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور با قضاوت قاسم الحاتمی در ورزشگاه بین‌المللی شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود شاگردان سهراب بختیاری‌زاده به پایان رسید. یاسر آسانی، سعید سحرخیزان و اسماعیل قلی‌زاده گل‌های استقلال را در این بازی به ثمر رساندند. استقلال در این بازی با ترکیب حبیب فرعباسی، صالح حردانی‌(کارت زرد)، سامان فلاح، عارف آغاسی، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی (کارت زرد)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۸۰- جلال‌الدین ماشاریپوف)، روزبه چشمی، علیرضا کوشکی (کارت زرد)(۵۳- اسماعیل قلی‌زاده)، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان (۶۷- محمدحسین اسلامی) به میدان رفت.

سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال پس از این پیروزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ضمن خسته ‌نباشید به تیم خوب السد که شک ندارم یکی از بهترین تیم‌های آسیاست، به تک‌تک بازیکنان فوق‌العاده استقلال تبریک می‌گویم. آنها عملکرد بسیار خوبی داشتند و در جریان بازی کمترین اشتباه را مرتکب شدند. به هواداران پرشور باشگاه بزرگ استقلال نیز تبریک می‌گویم. خیلی خوشحالم که توانستیم خوب بازی کنیم و یک تیم بزرگ را شکست دهیم. امیدوارم بتوانیم این روند را در هفته‌های آینده ادامه دهیم. سرمربی استقلال در ادامه درباره میزبانی استقلال در شهر بصره عراق گفت: دوست داشتیم خودمان میزبان باشیم. ما هواداران زیادی داریم که عاشق استقلال هستند و می‌توانیم برای هر تیمی در تهران جو سنگینی ایجاد کنیم، اما به خاطر شرایط موجود، شهر بصره در عراق را انتخاب کردیم. از هوادارانی که از بصره یا استان‌های مجاور مانند خوزستان، به ورزشگاه آمدند و این جو سنگین را در این‌جا ایجاد کردند، تشکر می‌کنم.

دومین شکست سنگین تاریخ السد

مقابل تیم‌های ایرانی

آبی‌پوشان ایرانی در نخستین مسابقه آسیایی فصل خود در ورزشگاه بین‌المللی بصره نمایشی کاملا متفاوت با آنچه پیش از مسابقه تصور می‌شد ارائه کردند و با سه گل یاسر آسانی، سعید سحرخیزان و اسماعیل قلی‌زاده، السد را شکست دادند. این پیروزی علاوه‌بر اینکه استقلال را با سه امتیاز و مقتدرانه‌ترین شکل ممکن وارد لیگ نخبگان کرد، یک رکورد جالب را نیز برای حریف قطری به‌جا گذاشت. السد در تاریخ حضورش در رقابت‌های باشگاهی آسیا شکست‌های سنگین‌تری هم داشته اما در مقابل تیم‌های ایرانی، فقط یک بار با اختلافی بیشتر از دوشنبه شب شکست خورده است. آخرین بار که السد مقابل یک تیم ایرانی چنین شکست سنگینی را تجربه کرده بود، ۱۲ سال قبل و در ورزشگاه فولادشهر اصفهان بود. در دور پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۴، سپاهان در روز ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ یکی از درخشان‌ترین نمایش‌های آسیایی خود را مقابل السد ارائه کرد و با نتیجه ۴-۰ به پیروزی رسید.

نمایش قابل قبول استقلال

برد مقابل السد برای استقلال از یک جهت دیگر هم اهمیت ویژه‌ای دارد. آبی‌های پایتخت سال‌ها برای شکست دادن السد در جریان بازی منتظر مانده بودند و حالا در نخستین مسابقه فصل جدید لیگ نخبگان، آن هم در شرایطی که مشکلات نقل ‌و انتقالاتی و محدودیت نفرات همچنان‌گریبان تیم سهراب بختیاری‌زاده را گرفته، توانستند یکی از مدعیان فوتبال آسیا را با سه گل کنار بزنند.

برد استقلال مقابل السد را نباید صرفاً با تعداد گل‌ها ارزیابی کرد. ارزش اصلی این مسابقه در این بود که استقلال برای دقایقی تصویری از تیمی ارائه کرد که مدت‌ها انتظارش از آن می‌رفت؛ تیمی با پرس هدفمند، انتقال سریع، حرکت بدون توپ و تنوع در حمله. سه گل، حاصل سه ایده متفاوت بود و همین مسئله مهم‌ترین نکته فنی مسابقه به حساب می‌آید. استقلال نشان داد اگر فاصله خطوط را کنترل کند، پرس را با پوشش مناسب انجام دهد و مهاجمانش را در ساختار حمله فعال نگه دارد، می‌تواند مقابل تیمی در سطح السد نیز موقعیت‌های باکیفیتی بسازد.

نکونام: مشکلات عدیده داریم

در دیگر بازی لیگ نخبگان، تیم‌های فوتبال شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران دوشنبه شب با قضاوت ادهم مخادمه در ورزشگاه شیخ راشد شهر دبی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر شباب الاهلی به پایان رسید.

جواد نکونام سرمربی تراکتور در نشست خبری پس از دیدار تراکتور مقابل شباب الاهلی امارات، اظهار کرد: به هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم که در این هوا و شرایط سخت، فوتبال باکیفیتی ارائه دادند. تیم حریف از اشتباهات فردی و پاس‌های اشتباه ما استفاده کرد و به‌خصوص در نیمه نخست، ما را تحت فشار قرار داد. در نیمه دوم با تغییری که انجام دادیم، بازی را در دست گرفتیم. شکل بازی خوب بود و توانستیم موقعیت ایجاد کنیم. شباب الاهلی یکی از بهترین تیم‌های آسیاست. نکونام خاطرنشان کرد: مشکلات عدیده‌ای داریم، با این حال خوب بازی کردیم. مصدومیت‌های زیادی داریم. روز یکشنبه شهریار مغانلو در تمرین آسیب دید و نتوانستیم از او در ترکیب اصلی استفاده کنیم. شرایط سختی داریم و یک‌سری قوانین مربوط به لیست بازیکنان نیز دست و پای ما را بسته است. از طرفی تیم‌های ایرانی میزبانی ندارند و ناراحت‌‌کننده است که مدام در حال پرواز یا بازی کردن هستیم. متأسفانه از امتیاز میزبانی بی‌بهره هستیم و هواداران نمی‌توانند تیمشان را حمایت کنند.