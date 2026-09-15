روایت دختر از به آرزو رسیدن پدر (حدیث دشت عشق)
شهید مدافع حرم جهانپور شریفی از نیروهای تیپ 33 هوابرد المهدی(عج) جهرم بود. با شروع جنگ در سوریه، وی نیز عزم حضور در صف مدافعان حرم را کرد و سرانجام در تاریخ 25 شهریور 92 به آرزوی دیرینهاش یعنی شهادت رسید. از این شهید بزرگوار سه فرزند به یادگار مانده است؛ دو دختر و یک پسر. فرزند دختر شهید جهانپور شریفی تعریف میکرد: «هنگامی که میخواستم به کلاس قرآن بروم، فراموش کرده بودم پدرم تا چند دقیقه دیگر میخواهد برود؛ و فقط خداحافظی کردم. داشتم کفشم را میپوشیدم که پدر گفت: زهرا جان، عزیز بابا، من که نبوسیدمت، دارم میرم ماموریت. گفتم: ببخشید یادم رفته بود که شما میخواید برید ماموریت... من را در آغوش گرفت و بوسید. برای همیشه... در آن لحظه اشک شوق پدرم را دیدم؛ شوق به شهادت، انگار میدانست که شهادتش نزدیک است و خود را برای شهادت در راه خدا آماده کرده است. وقتی در سوریه بود هفتهای یکبار با ما تماس میگرفت، هفتهها به سختی میگذشت و انتظار کشیدن، کلافهام میکرد. در آن هفته، از روز تماس بابا دو سه روز گذشت.خیلی بیتابی میکردم. به مادر گفتم: چرا بابا تماس نمیگیره؟ مادر که خودش هم چند روز بود سخت درگیر این موضوع بود بیشتر ناراحت شد ولی ما را آرام کرد. همان روز دایی من به جهرم آمد و ما را به هر بهانهای بود به روستای پر زیتون بردند. آنجا که رفتیم کمکم خبر شهادت پدر را به ما دادند. آری بابای عزیزم به آرزویش رسید.»