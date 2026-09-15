نخستین نشانههای رونق در صنعت
مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرداد ۱۴۰۵ را منتشر کرد و بر اساس دادههای موجود، شامخ صنعت در این ماه رشد داشته و به سطح خنثی ۵۰ بسیار نزدیک شده که میتواند نشانه بازگشت بخشی از ظرفیت تولید باشد.
به گزارش ایسنا، مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرداد ۱۴۰۵ را منتشر کرد که براساس آن، در این ماه شامخ صنعت با رشد نسبی که تجربه کرده، به سطح خنثی ۵۰ بسیار نزدیک شده و از طرفی، شاخص مقدار تولید محصولات با ثبت ۵۱ برای نخستین بار پس از یک دوره طولانی وارد محدوده رشد شده است.
این گزارش تأکید دارد که این رشد نسبی در شامخ صنعت میتواند بازگشت بخشی از ظرفیت تولید در کشور و یا تکمیل سفارشهای موجود را نشان دهد.
در این گزارش درباره وضعیت تولید، اشتغال، ارائه خدمات، سفارشهای جدید و فروش، موجودی مواد اولیه، میزان تقاضا و موجودی محصول نهایی در انبارها، بررسیهایی صورت گرفته و پاسخ فعالان اقتصادی به این موضوعات تأکید دارد که چالش بنگاهها ماهیتی زنجیرهای و بههمپیوسته داشته و در تلاشاند تا بتوانند علیرغم مسائل موجود، روند تولید و فعالیت خود را ادامه دهند.
در واقع، این گزارش نشان میدهد که اقتصاد ایران از مرحله شوک اولیه و اختلالات عبور کرده و در مسیر تثبیت قرار دارد.
عبور از این مرحله نیازمند تقویت تقاضای مؤثر، رفع گلوگاههای زنجیره تأمین، بهبود دسترسی به ارز و نهادههای تولید، کاهش اختلالات تجاری، گمرکی و بهبود شرایط حملونقل است.
دادههای این گزارش کاهش نااطمینانی و افزایش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار برای تقویت انگیزه بنگاهها برای سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت تولید را ضروری میداند.