یک اقتصاددان گفت: طبق تجربه دهه اول انقلاب اسلامی، اگر دولت برای واگذاری زمین تقریباً رایگان به خانوارها اقدام کند، مردم می‌توانند بخش قابل توجهی از نیاز مسکن خود را تأمین کنند.

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلیل گرانی نجومی مسکن اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم در بازار مسکن، سیاست‌های بخش عمومی است. با افزایش قیمت ارز، هزینه نهاده‌های تولید نیز افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه در نهایت بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد.

او افزود: در کنار این مسئله، وجود مافیای مسکن و همسویی برخی اقدامات در بخش‌های تصمیم‌گیر با این جریان موجب شده مسکن از سبد دسترسی بسیاری از خانوارها خارج شود. به همین دلیل جوانان نمی‌توانند ازدواج کنند؛ چراکه امکان تأمین مسکن ندارند و ناچارند در خانواده بمانند.

این اقتصاددان با بیان اینکه هزینه مسکن، چه استیجاری و چه ملکی، عملاً از توان تقاضای بخش قابل توجهی از خانوارها خارج شده است، ادامه داد: به نظر من، مسئول اصلی افزایش قیمت مسکن سیاست‌های بخش عمومی است.

راغفر، قیمت زمین را یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن دانست و تصریح کرد: اگر دولت برای واگذاری زمین ارزان‌قیمت به خانوارها اقدام کند و مصالح ساختمانی یارانه‌ای نیز در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار دهد، مردم می‌توانند بخش قابل توجهی از نیاز مسکن خود را تأمین کنند.

تجربه دهه نخست انقلاب اسلامی در مسکن‌سازی

وی با اشاره به تجربه دهه نخست انقلاب اسلامی گفت: در دهه اول انقلاب، با وجود همه محدودیت‌هایی که وجود داشت، حدود دو میلیون واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن و خود مردم ساخته شد. در آن دوره، دولت زمین را تقریباً رایگان در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌داد و مصالح ارزان‌قیمت نیز ارائه می‌کرد و تعاونی‌ها با مشارکت و کمک مردم اقدام به ساخت‌وساز می‌کردند.

این اقتصاددان با بیان اینکه مسکن را باید یک کالای سیاسی نیز دانست، تصریح کرد: به همین دلیل همه دولت‌ها باید نسبت به تأمین آن برای خانوارها حساس باشند. برای اصلاح وضعیت مسکن باید یک اراده سیاسی جدی وجود داشته باشد؛ در حالی که به نظر می‌رسد چنین اراده‌ای وجود ندارد. مجموعه این شرایط باعث شده مسکن از دسترس بخش قابل توجهی از خانوارها خارج شود و فشار اقتصادی ناشی از آن روزبه‌روز افزایش یابد.

راغفر با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و پیامدهای حمله نظامی مواجه است، نباید اجازه داد مشکلات اقتصادی و اجتماعی به عاملی برای افزایش نارضایتی تبدیل شود.

او با بیان اینکه دشمن پس از حمله نظامی، در حال حاضر امید خود را برای براندازی به اعتراضات داخلی معطوف کرده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از جهل، طمع و نفوذ در کشور وجود دارد که می‌تواند آسیب‌های سنگینی برای جامعه به دنبال داشته باشد.