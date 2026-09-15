خاندوزی رئیس کارگروه بررسی اقتصادی دفتر رهبر انقلاب شد

مراسم معارفه رئیس جدید کارگروه بررسی‌های اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مراسم معارفه سید احسان خاندوزی؛ به‌عنوان رئیس جدید کارگروه بررسی‌های اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر انقلاب اسلامی و تودیع علی آقامحمدی، صبح دیروز سه‌شنبه 24 شهریور برگزار شد. در این مراسم از زحمات 36ساله علی آقامحمدی تشکر و قدردانی شد.

گفتنی است؛ سیّد احسان خاندوزی متولد ۱۳۵۹ در گرگان است. وی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که در دولت شهید رئیسی، مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده‌دار بود. در دوره وزارت او، موضوعاتی مانند اصلاح نظام مالیاتی، حذف ارز ترجیحی، تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، تامین مالی تولید، مدیریت دارایی‌های دولت، مسائل بازار سرمایه و مدیریت مصرف آرد و نان در دستور کار قرار گرفت.

همچنین او، نماینده تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات در مجلس یازدهم بود. خاندوزی در مجلس یازدهم به نایب‌رئیسی کمیسیون اقتصادی رسید و ریاست فراکسیون فضای تولید و کسب‌وکار را نیز برعهده گرفت. عضویت در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار نیز از دیگر مسئولیت‌های او در این دوره بود.

خاندوزی، سابقه فعالیت در کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد. در ادامه نیز به مرکز پژوهش‌های مجلس راه یافت و مدیریت بخش اقتصادی آن را بر عهده داشت.