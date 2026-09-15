نمایشگاه نقاشی کودکان میناب با عنوان «کودکان هنوز خورشید را نقاشی می‌کنند» به همت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، در مقر سازمان ملل متحد راه‌اندازی شد.

این نمایشگاه که به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، روایتگر مظلومیت کودکان معصوم ایرانی در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان است؛ کودکانی که دنیای ساده و رنگارنگشان ناگهان با حملات موشکی زیر و رو شد.

اکثر این آثار متعلق به کودکان مدرسه شجره طیبه میناب است که در جریان حملات آمریکا به این مدرسه شهید یا مجروح شدند و بخشی از آثار نیز مستقیماً از دل آوار بیرون آورده شدند؛ آثاری که امروز در مقر سازمان ملل در ژنو در برابر دیدگان مخاطبان بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

در معرفی این نمایشگاه آمده است: مدرسه برای کودک فقط یک ساختمان نیست؛ جایی است که رؤیاها شکل می‌گیرند، دوستی‌ها آغاز می‌شوند و آینده نخستین گام‌های خود را برمی‌دارد.