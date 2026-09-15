بازیگر فرانسوی اسرائیل را به نسلکشی و کشورش را به همدستی متهم کرد
شبکه «فرانستلویژن» بازپخش برنامهای را لغو کرد که آدل انل، بازیگر و فعال فرانسوی، در پخش زنده آن درباره جنگ غزه سخن گفت و رژیم صهیونیستی را به نسلکشی متهم کرد.
انل در این برنامه سکوت خود درباره بحران فلسطین را شکست و در اظهاراتی که توسط رسانههای محلی گزارش شده، اسرائیل را به ارتکاب نسلکشی در غزه متهم کرد و فرانسه را نیز به دلیل همدستی در این خشونتها، مسئول دانست.
به گزارش فارس، انل در اظهاراتش تأکید کرد تصمیم گرفته است درباره موضوع غزه علناً سخن بگوید تا پیامش به مخاطبان بیشتری در سراسر فرانسه برسد. فرانستلویژن اعلام کرده است بازپخش برنامه را بهطور موقت از دسترس خارج کرده و منتظر بررسی «آرکام»، نهاد ناظر بر رسانههای فرانسه، خواهد ماند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که حملات اسرائیل به غزه از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۳ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده که اکثریت آنها غیرنظامی بودهاند و بیش از ۱۷۴ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است؛ آماری که یک کمیسیون سازمان ملل و برجستهترین سازمانهای حقوق بشری جهان، آنها را نسلکشی توصیف کردهاند.