تلویزیون بیش از ۷۰ درصد مخاطب دارد

رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، سهم کلی مخاطبان تلویزیون را در آخرین پیمایش این مرکز حدود 5/70 درصد اعلام کرد و گفت سریال «رؤیای نیمه‌شب» در آخرین نظرسنجی میدانی، پرمخاطب‌ترین سریال تلویزیونی بوده است.

به گفته شاکری‌نژاد، مرکز تحقیقات صداوسیما به‌صورت منظم و هر دو هفته یک‌بار مخاطبان برنامه‌های تلویزیونی را بررسی می‌کند. او در مقایسه با آمار تلویزیون، «جوکر» را پرمخاطب‌ترین برنامه شبکه نمایش خانگی در دو سه سال اخیر معرفی کرد که حدود ۳۰ درصد سهم مخاطب داشته است.

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما تأکید کرد که این مرکز به آمار دقیق مخاطبان شبکه نمایش خانگی دسترسی ندارد و سنجش این بخش برعهده مراکز خصوصی است. با این حال، بر اساس پرسش‌های کلی درباره عادات تماشای مخاطبان در طول شبانه‌روز، برآورد می‌شود برنامه‌ها و سریال‌های نمایش خانگی به‌طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد مخاطبان را به خود اختصاص دهند. شاکری‌نژاد همچنین گفت مأموریت اصلی مرکز تحقیقات صداوسیما، سنجش مخاطب برنامه‌های داخلی این سازمان است و آمارهای مربوط به نمایش خانگی توسط مراکز خصوصی فعال در این حوزه منتشر می‌شود.