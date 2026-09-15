حمایت از آزادی فلسطین منجر به حذف خواننده آمریکایی شد!
مکلمور، رپر مشهور که شعار «فلسطین آزاد» را روی صحنه سر داده بود و با ایراد سخنرانی سیاسی در حمایت از مردم فلسطین در کنسرتش سروصدا بهپا کرده بود، از حضور در ادامه این تور در کنار «اد شیرن» بازماند.
او در سخنرانیاش در کنسرتی که در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار شده بود، به تماشاگران حاضر در کنسرت گفته بود که میخواهد مردم غزه و کرانه باختری اشغالی بدانند فراموش نشدهاند.
مکلمور به جمعیت گفته بود: بخش بزرگی از دلیل من برای حضور در این تور این است که بتوانم در استادیومهایی مانند این بایستم و ۲ کلمهای را که بسیار به قلبم نزدیک و عزیز هستند، بگویم: «فلسطین را آزاد کنید». من گفتم، «فلسطین را آزاد کنید!». میخواهم این کلمات بلند و واضح باشند، تا مردم در تمام طول مسیر از غزه تا کرانه باختری اشغالی بدانند که ما آنها را فراموش نکردهایم. گروه تورینگ مسینا که برگزارکننده بخش آمریکایی تور شیرن است، با انتشار بیانیهای گفت: بهعنوان برگزارکننده کنسرت تور حلقه شیرن در آمریکا باید بگوییم از طرف مکانهای برگزاری تور آتی به ما اطلاع داده شده که اجازه برگزاری کنسرت با حضور مکلمور را نخواهند داد. پس از گفتوگو به این نتیجه رسیدیم که مکلمور در تاریخهای باقیمانده اجرا نخواهد داشت.