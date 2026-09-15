افشاگری کارمند سابق شبکه ضدایرانی اینترنشنال
یکی از کارکنان جداشده از شبکه ضد رسانه و ضدایرانی اینترنشنال گفت: این شبکه یک رسانه نیست، بلکه در راستای تأمین اهداف و مأموریتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا حرکت میکند و من به هیچوجه سیاستهای این شبکه را قبول ندارم.
به گزارش خبرنگار کیهان، یکی از پرسنل مرد شاغل در شبکه وابسته به رژیم صهیونیستی «اینترنشنال» در گفتوگویی در فضای مجازی، ضمن بیان اینکه این شبکه کاملاً یک تلویزیون اسرائیلی است، گفت: این شبکه تلویزیونی یک رسانه فاسد و وابسته به اسرائیل است و کاملاً بر پایه سیاستهای رژیم صهیونیستی و آمریکا حرکت میکند و من به هیچوجه سیاستهایش را قبول نداشتم و به همین منظور از این شبکه جدا شدم.
وی افزود: اگر امروز فردی از این شبکه حمایت کند، در واقع به شعور خودش توهین کرده است. این کارمند بریده از شبکه ضدایرانی اینترنشنال همچنین گفت: دستاندرکاران و حامیان این شبکه، بر طبل جنگ میکوبند، از نتانیاهو و اهداف اسرائیل دفاع میکنند، به ترامپ و نتانیاهو میگویند عمو و فکر میکنند در کوله سرباز آمریکایی دموکراسی هست و همچنین فکر میکنند که سران آمریکا و اسرائیل میخواهند بیایند و این مردم نجیب ایران را نجات بدهند و بر این قضیه پافشاری میکنند. اینها را من روزنامهنگار نمیدانم، بلکه یک مشت مزدور وابسته به اسرائیل و آمریکا هستند. وی افزود: یک سیستم فاسد غیررسانهای در این شبکه حاکم است و تمام خواستههای آنها این بود که ما حرفی که میزنیم بایستی موبهمو عمل شود و هرکسی که مخالف آن است، آن فرد را در بین جمع رسوا و زیر سؤال میبریم و شیفت کاریاش را کم میکنیم و هزار کار دیگر هم با او انجام میدهیم که برخی از موارد را بهخاطر مسائل غیراخلاقی و غیرانسانی نمیتوان در این گفتوگو به آن پرداخت و در واقع باید اعتراف کنم که شبکه اینترنشنال یک محل فساد و توطئه بود و نه یک رسانه و به هیچوجه نمیشود نام رسانه را بر آن گذاشت.