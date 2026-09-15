ترور مولوی یوسف گرگیج جنایت جنگی توسط عوامل آمریکا و اسرائیل است

استاد دانشگاه در واکنش به ترور مولوی گرگیج نوشت: ترور و شهادت مولوی شهید جناب یوسف گرگیج به دست عوامل اسرائیل و تجزیه‌طلبان تکفیری، ادامه جنایات جنگی دشمن است.

پس از شهادت مولوی یوسف گرگیج، حسن رحیم‌پور ازغدی، استاد دانشگاه در توئیتر نوشت: ترور و شهادت مولوی شهید جناب یوسف گرگیج به دست عوامل اسرائیل و تجزیه‌طلبان تکفیری، ادامه جنایات جنگی دشمن است.

کمیسیون امنیت ملی ابعاد ترور مولوی یوسف گرگیج را بررسی می‌کند

ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی طی پیامی در پی ترور و به شهادت رسیدن مولوی یوسف گرگیج، از علمای اهل سنت، توسط دشمنان، تأکید کرد: بدون تردید عوامل و طراحان این اقدامات باید شناسایی و با آنان قاطعانه برخورد شود تا هم فریب‌خوردگان داخل و هم اربابان آن‌ها در خارج، دیگر جرئت تعدی و دست‌اندازی به علما و مردم شریف اهل سنت ما را نداشته باشند.

متن پیام رئیس کمیسیون امنیت ملی به شرح ذیل است:

دشمن پس از ناکامی‌های پی‌درپی در نبرد با ایران متحد و مقتدر، مجدداً ترورهای کور و ذلیلانه را پیش گرفته و این بار با هدف قرار دادن علمای اهل سنت، ذلالت خود را به قصد تفرقه‌افکنی به جهانیان نشان داد.

ترور امروز دشمن زبون در به شهادت رساندن مولوی یوسف گرگیج، از علمای اهل سنت که چهره‌ای مؤثر در وحدت شیعه و سنی بود، بی‌گمان اقدامی جنایتکارانه، سبوعانه و در راستای ایجاد تفرقه و ناامنی در کشور است و البته این‌گونه ترورهای کور از دشمن شکست‌خورده و حقیرشده، بعید نبوده و نیست.

اما وقوع این حادثه پس از ترور ماموستا محمد نزهتی، امام جمعه اهل سنت منطقه چیانه پیرانشهر، ضرورت بررسی دقیق این حوادث را دوچندان می‌کند که اطمینان داریم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قدرتمند ما، همان‌گونه که بارها اقتدار خود را به رخ دشمن کشیده‌اند، این بار نیز عاملان و مسببان این حادثه را به سزای اعمال خود خواهند رساند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به سبب وظیفه ذاتی خود، این موضوع را در دستور کار قرار داده و ابعاد و زوایای مختلف این حادثه را به‌صورت همه‌جانبه بررسی خواهد کرد.

بدون تردید عوامل و طراحان این اقدامات باید شناسایی و با آنان قاطعانه برخورد شود تا هم فریب‌خوردگان داخل و هم اربابان آن‌ها در خارج، دیگر جرئت تعدی و دست‌اندازی به علما و مردم شریف اهل سنت ما را نداشته باشند.

در پایان خاطرنشان می‌شود که پیرو فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب، امنیت و وحدت ملی، به‌ویژه وحدت برادران شیعه و سنی، خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و دشمنان ملت ما باید بدانند در تحقق پروژه تفرقه‌افکنی و ناامنی نیز همچون سایر پروژه‌های ضدانسانی خود، ناکام خواهند

ماند».

شورای افتای اهل‌سنت گلستان:

خون شهدا وحدت شیعه و سنی را مستحکم‌تر می‌کند

شورای افتای اهل سنت استان گلستان نیز در بیانیه‌ای با تسلیت شهادت «ماموستا نزهتی و مولوی گرگیج» آورده است: شهادت این علمای برجسته و مروجان کلام وحی، قلوب مؤمنان را به درد آورد؛ عالمانی که عمر خود را صرف تبیین معارف الهی و تبلیغ آموزه‌های قرآنی کردند.

در این بیانیه آمده است: این علما به دست شیطان‌صفتان و ایادی دشمنانی به شهادت رسیدند که جز تباهی و دشمنی با نور هدایت هدفی ندارند و دشمنان قسم‌خورده‌ای که تاب مشاهده اتحاد مقدس اهل سنت و تشیع را ندارند، با این جنایت خوی ددمنشانه خود را آشکار کردند.

شورای افتای اهل سنت گلستان با تأکید بر اینکه هدف دشمن از چنین جنایتی خاموش کردن مشعل‌های هدایت و ایجاد شکاف در جامعه اسلامی است، تصریح کرد: شهادت وارثان انبیا، پیوند امت واحده را قوی‌تر و مستحکم‌تر می‌کند و تفرقه و ایجاد اختلاف، حربه اصلی دشمن است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: بر همه ما فرض است در برابر نیرنگ‌های شیطان‌صفتان، صفوف خود را فشرده‌تر کرده و اجازه ندهیم بذر اختلاف پاشیده شود و نخبگان، فرهیختگان و آحاد ملت باید هوشیاری خود را در برابر فتنه‌های قومی و مذهبی حفظ کنند.

شورای افتای اهل سنت استان گلستان همچنین از نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی خواست با شناسایی سریع عاملان این جنایات و برخورد قاطع با آنان، پاسخی بازدارنده به بانیان این حوادث بدهند.

در پایان این بیانیه آمده است: راه این شهیدان، راه وحدت و اعتلای کلمة‌الله است و پرچم برادری که آنان برافراشته بودند، بر زمین نخواهد

ماند.

پیام تسلیت استاندار سیستان و بلوچستان

در پی شهادت مولوی یوسف گرگیج

منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، با صدور پیامی شهادت مولوی یوسف گرگیج، امام جماعت اهل سنت مسجد محمدرسول‌الله‌(ص) زاهدان را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: دستان به خون آلوده مزدوران خودفروخته و تروریست‌های تکفیری وابسته به رژیم خونخوار اسرائیل و آمریکا، با اقدامی جنایتکارانه، مولوی یوسف گرگیج، امام جماعت اهل سنت مسجد محمد رسول‌الله(ص) زاهدان را مظلومانه به شهادت رساندند.

امروز؛ دشمنان قسم‌خورده‌ی این مرز و بوم که در میادین نظامی در مقابل سلحشوری نیروهای مسلح با شکست مفتضحانه روبه‌رو شده‌اند و در میدان مقاومت و ایستادگی ملت بصیر و‌ انقلابی ایران اسلامی به استیصال رسیده‌اند، با ترفندهای شوم خود، در پی خدشه‌دار کردن انسجام اجتماعی مثال‌زدنی به‌وجودآمده در این استان در دولت وفاق ملی هستند و با عنایت به تبدیل شدن استان به کارگاه عمرانی و رشد و توسعه زیرساخت‌های زیربنایی و رونق تجارت مرزی، قطعاً این وضعیت را برنمی‌تابند و با دسیسه اربابانشان از هر حرکت وحدت‌بخش و امیدآفرین در این خطه، به‌شدت هراس دارند.

ترور این شخصیت مذهبی هم در این راستا ارزیابی می‌شود، منتها رجای واثق دارم مرزداران غیور این سرزمین اعم از سیستانی و بلوچ، در بزنگاه‌ها نشان دادند جلوتر از مسئولین و حتی نخبگان حرکت می‌کنند و با وحدت بیشتر این توطئه هم نقش بر آب خواهد گشت، ان‌شاءالله!

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایات مذبوحانه، شهادت مظلومانه مولوی یوسف گرگیج را به عموم مردم شریف سیستان و بلوچستان، جامعه روحانیت و علمای شیعه و اهل سنت و خانواده مکرم این شهید عزیز تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام مغفرت و رحمت الهی مسئلت می‌نمایم و از دستگاه‌های متولی امنیت استان می‌خواهم با جدیت تمام، عوامل این اقدام تروریستی را شناسایی و آنان را به سزای اعمال ننگین‌شان برسانند.