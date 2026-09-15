۲٠٠ شب در سنگر خیابان تحقیر آمریکا و دفاع از ایران
سرویس سیاسی-
سنگر خیابان گرم و باصلابت است و امشب عدد آن به 200 شب میرسد. 200 شب است که ملت بزرگ ایران مبعوث شده و دنیا به تماشای شکوه ایران اسلامی و حمایت بینظیر ملت از انقلاب و نظام اسلامی نشسته است.
تیر دشمن به خطا رفت. نظام سلطه میخواست با ترور ستون خیمه انقلاب، فاتحه انقلاب و نظام اسلامی را بخواند اما خون امام شهید، ملت را از سوی حضرت «الله» و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مبعوث کرد و دشمن ناکام شد. ملت بزرگ ایران برای دفاع از ایران اسلامی، نصرت دین خدا و ولی فقیه به میدان آمد، حماسه بینظیر و تاریخی ساخت و آمریکا تحقیر شد.
فضای تجمعات و همدلی ملت
دویست شب است که خیابانها هویت تازهای گرفتهاند و به سنگر تبدیل شدهاند. وقتی وارد این میدان و سنگر میشویم، اولین مؤلفهای که حس میکنیم، وحدت قلبی است. همه در یک صف هستند و شور و شوق ایمانی و انقلابی حاکم است. شعارهایی که سر داده میشود، یک ذکر عبادی است. بصیرت و آگاهی موج میزند و مردم دشمن را بهتر از هر زمانی میشناسند.
مطالبات ملت مبعوث
انتقام و خونخواهی امام شهید از اولین شب تا امروز اصلیترین مطالبه ملت مبعوث است. مردم تعلل را بر نمیتابند. ملت مبعوث صیانت از حریم فرهنگی را نیز خواستارند و معتقدند عفت زدایی، توطئه دشمن است. حل مشکلات اقتصادی و به کار بستن ظرفیتهای کشور هم مطالبه دیگر ملت است. مردم از برخی سستعنصرها که شناخت و تحلیل غلط دارند، خسته شدهاند. ملت مبعوث از مسئولان ولایتمداری عملی میخواهد. مبارزه بیرحمانه با فساد و حذف نفوذیها، دیگر مطالبه ملت بعثت یافته است.
مردم عزیز ایران مستحقّ آن هستند که خدمتگزاری قوا در مسیر رسیدن به سطح مطلوب این نظام مقدّس
و شأن والای ملّت مبعوثشده را حس نمایند
حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنهای عملکرد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت مبعوث را از سه قوه، مطالبه کردهاند؛
ایشان 6 شهریور 1405 پیام به مناسبت هفته دولت تأکید کردند: «مردم عزیز ایران که در ششماه گذشته عیار حقیقی خود را در جلوههای مختلف جهاد با دشمن، حضور در میادین، انسجام و همدلی و همراهی خود آشکار نمودهاند، شایسته و مستحقّ آن هستند که خدمتگزاری قوا و دستگاههای مسئول در جمهوری اسلامی در مسیر رسیدن به سطح مطلوب این نظام مقدّس و شأن والای ملّت مبعوث شده را حس نمایند».
مجلس شورای اسلامی نقشآفرینی و انجام مسئولیت خود را، در تراز ملّت مبعوثشده تنظیم کند
رهبر معظم انقلاب همچنین 7 خرداد 1405 در پیام به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم خاطرنشان کردند: «از آنجا که نماینده حقیقی ملّت باید از جنس ملّت باشد، مقطع کنونی، نقطه عطف جلوه بعثت مردم در نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است تا نقشآفرینی و انجام مسئولیت خود را در تراز ملّت مبعوث شده تنظیم کنند و با کار و ابتکار مضاعف، قانونگذاری و نظارت را در مسیر ریلگذاری آینده ایران اسلامی تسریع و تعمیق نمایند».
قوا همواره عملکرد خود را
با تراز مطلوب نظام مقدّس جمهوری اسلامی
و شأن والای ملّت، تنظیم و بازآرایی کنند
امام خامنهای 7 تیر 1405 نیز در پیام به مناسبت هفته قوّه قضائیه و سالگرد شهادت آیتالله بهشتی و یارانش خاطرنشان کردند: «شأن قوّه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از حقوق مردم و احیاء حقوق عامّه و آزادیهای مشروع، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت، و اقامه حدود الهی و نظارت بر اِعمال قانون است. ثمره موفقیت در این مسیر، علاوهبر کسب رضایت الهی، تقویت اعتماد مردم به این رکن نظام خواهد بود. انتظار بحق از همه قوا، دستگاهها و نهادهای مسئول آن است که همواره عملکرد خود را با تراز مطلوب نظام مقدّس جمهوری اسلامی و شأن والای ملّت، تنظیم و بازآرایی کنند. در این زمینه قوّه قضائیه جایگاهی کمنظیر و بلکه بیبدیل برای اصلاح روند امور و به حرکت درآوردن سایر بخشهای نظام دارد که این مستلزم پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوّه نیز میباشد. اکنون انتظار عمومی جامعه آن است که شاهد تأکید عملی بر این امر در عملکرد قوّه قضائیه باشند».
ثمرات بعثت
بعثت ملت ثمراتی تاریخساز داشته است. یک نتیجه، ایجاد یک بازدارندگی عمیق بود. دشمن میداند ایران، ارتش خیابانی وفادار دارد. دومین نتیجه، دمیدن امید به ملت بود. ثمره سوم این بود که نقاب از چهره مدعیان دروغین افتاد و غربالگری سیاسی رخ داد. آنها که تجمعات و بعثت ملت را هدف قرار دادند، ماهیت خود را مشخص کردند. ثمره چهارم این بود که فرهنگ مقاومت، استحکام خود را در سبک زندگی مردم نشان داد. ثمره پنجم این است که مردم برای جامعه پردازی و تمدنسازی آمادگی تشکیلاتی پیدا کردند.
زمان کنار گذاشتن طیف و تفکر غربگرا فرا رسیده است
امروز وقت کنار گذاشتن طیف و تفکر غربگرا است. طیفی که سالها ایران را تحقیر و تضعیف کرد. آنها سالها با الگوی غلط، اقتصاد و فرهنگ ما را به گروگان گرفتند. مدام میگفتند، نکند تنگه هرمز را ببندید، دنیا علیه ما متحد میشود. ما بستیم، دشمن به بحران انرژی خورد و تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلاف و اتحاد علیه ایران ناکام ماند. تمام پیشبینیهای آنها غلط از آب درآمد. این طیف، با کارنامه سیاه و تحلیلهای غلط، دیگر نباید در مدیریت ایران نفوذ کند. آنها تحقیر ملی را تئوریزه کردند و این خیانت بزرگی بود. امروز، ملت مبعوث، پارادایم ایران قوی و ایران هرچه قویتر را پیش میبرد.
تعابیر بلند و حکیمانه امام خامنهای در وصف ملت مبعوث
حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنهای علاوهبر پیامهایی که خطاب به دولت، مجلس و قوه قضائیه صادر کردند و از قوا مطالبه انجام وظایف و عملکرد در شأن نظام اسلامی و ملت مبعوث را مطالبه کردند، تعابیر بلند و حکیمانهای در وصف بعثت ملت را داشتهاند.
این شما مردم بودید که کشور را رهبری
و اقتدار آن را ضمانت کردید
ایشان 21 اسفند 1404 در اولین پیام خود در تعابیری کلان، تأکید کردند: «در این چند روزی که کشور بدون رهبر و بدون فرمانده کلّ قوا بود... این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید».
امام خامنهای خاطرنشان کردند: «لازم است نکتهای را که ربط مستقیمی به اصل کلام بنده دارد، مورد تأکید قرار دهم؛ آن نکته این است که از جمله هنرهای رهبر شهید و سَلف کبیر ایشان، وارد کردن مردم در همه عرصهها و بصیرت و آگاهی دادن مستمر به ایشان، و در مقام عمل تکیه بر نیروی آنان بود. ایشان اینطور معنای حقیقی جمهور و جمهوریّت را فعلیّت بخشیدند و از عمق جان هم به آن معتقد بودند. اثر واضح این مطلب در این چند روزی که کشور بدون رهبر و بدون فرمانده کلّ قوا بود، دیده شد. بصیرت و هوشمندی ملّت بزرگ ایران در واقعه اخیر و پایمردی و شجاعت و حضورش، دوست را به تحسین و دشمن را به حیرت واداشت. این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید».
اصحاب رهبر شهید و امت او برای اقامه حق
و مقابله با باطل مبعوث شدند
ایشان همچنین 20 فروردین 1405 نیز در پیام به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد عظیمالشأن انقلاب و مسائل مهم مربوط به جنگ تحمیلی سوم ابراز داشتند: «چهل شب و روز است که خداوند متعال پیشوای این امت را به میقات خود فراخوانده؛ اما اینبار برخلاف آنچه در عصر کلیمالله رخ داد، اصحاب رهبر شهید و امت او برای اقامه حق و مقابله با باطل مبعوث شدند و چون کوههای استوار در برابر سامری و گوسالهاش ایستادگی کرده و همچون گدازههای آتشین بر سر متجاوزان و فرعونیان فرود آمدند. چهل شبانهروز است که مستکبران عالم، نقابهای فریبنده و دروغین را از رُخ برگرفته و چهره کریه و شیطانی قتل و ظلم، تجاوز و دروغ، تفرعن و کودککشی، و استبداد و فساد را به نمایش گذاشتهاند».
رهبر معظم انقلاب افزودند: «اما در مقابل، چهل روز و شب است که فرزندان غیور خمینی کبیر و خامنهای عزیز شهید و پیروان اسلام ناب محمدی (صلیالله علیه و آله و سلّم) با اهتمام و شجاعتی مثالزدنی در میدانها و خیابانها و سنگرهای رزم حاضر هستند و عَلیرغم لطمات و خسارتهای هجوم وحشیانه دشمن، جنگ تحمیلی سوم را به صحنه حماسه دفاع مقدس سوم تبدیل کردهاند. ملت آگاه و هوشیار ایران گرچه نشان داد در غم بزرگ فراق پیشوای شهیدش داغدار است ولی با تأسی به میراثداران بیواسطه عاشورای حسینی، از این داغ، حماسه و از رثاء، رجز ساخت. و همه اینها دشمنِ تا بن دندان مسلح را به حیرت و استیصال انداخته و آزادگان جهان را به تحسین واداشته است. اینبار جهالت و نادانی مستکبران باعث شد که اسفند ۱۴۰۴ سرآغاز فصل نوین از قدرتگیری و برآمدن نام ایران و انقلاب اسلامی گردد، و پرچم ایران اسلامی نه فقط در جغرافیای خاکی کشورمان بلکه در عمق دلهای حقجویان جهان برافراشته شود».
برانگیختگی معجزهگون ملت ایران
حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنهای افزون بر اینها، 10 اردیبهشت 1405 در پیام به مناسبت روز ملی خلیجفارس خاطرنشان کردند: «امروز برانگیختگی معجزهگون ملت ایران، منحصر در دهها میلیون جانفدای مبارزه با صهیونیسم و آمریکای خونریز نمانده و پیشاپیش صفوف به هم پیوسته امّت مبعوث شده اسلامی؛ نود میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و خارج از کشور، تمامی ظرفیتهای هویتی، معنوی، انسانی، علمی، صنعتی و فناوریهای پایهای و نوین ـ از نانو و بیو تا هستهای و موشکی ـ را سرمایهی ملی خود فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوائی پاسدار آن خواهند بود».
ایشان اظهار داشتند: «ایران اسلامی با شُکر عملی نعمت اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقهی خلیجفارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوءاستفادههای دشمن متخاصم را از این آبراه برخواهد چید. قواعد حقوقی و اِعمال مدیریت جدید تنگه هرمز، آسایش و پیشرفت را به نفع همه ملتهای منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن، دل ملت را شاد خواهد کرد؛ بِاِذنِ الله وَلَو کَرِهَ الکافرون».
مردم عزیز ایران در یاری کردن معلمان و کارگران هم پشتیبانی قویای از خود نشان دهند
امام خامنهای علاوه بر این، 11 اردیبهشت 1405 در پیام به مناسبت روز کارگر و روز معلم، خطاب به ملت ایران فرمودند که در یاری کردن معلمان و کارگران هم پشتیبانی قویای از خود نشان دهند. ایشان خاطرنشان کردند: «تجلیلهای زبانیِ سالیانه یا هر چند وقت یکبار گرچه بجا و مناسب است ولی قدردانی از تلاشهای این دو قشر باید عمیقتر و عملیتر از این حد باشد. بنده تصور میکنم همانطور که ملت عزیز ایران با حضور در میادین و خیابانها از نیروهای نظامی کشور خود حمایتی درخور بهعمل میآورند، شایسته است در یاری کردن معلمان و کارگران هم پشتیبانی قویای از خود نشان دهند. از جمله باید تعامل خانوادههای دانشآموزان و دانشجویان در ادارهی مدارس و دانشگاهها، بیشتر از پیش فراهم شود، و همچنین باید با اولویت دادن به مصرف کالاهای ساخت داخل کشور از کارگرانِ مولّد پشتیبانی نموده و بخصوص صاحبان کسب و کارهای آسیبدیده تا حدّ ممکن از تعدیل نیرو و جُداسازی نیروی کار خود، چه در واحدهای تولیدی و چه واحدهای خدماتی اجتناب نمایند و بلکه هر کارگری را بهمنزله ثروت آن واحد تولیدی و خدماتی، منظور دارند؛ و البته دولت محترم هم در حدّ مقدور از این عملِ خیرخواهانه حمایت نماید».
ایشان افزودند: «ایران عزیز، همچنان که در پی سالها تلاش در جایگاه یک قدرت نظامی ظاهر شده، انشاءالله و به فضل الهی با ترسیم خطوط هویت ایرانی اسلامی و رسوخ هر چه بیشتر آن در اذهان و نفوس جوانان این کشور به دست مربیان و معلمین، و با اولویت دادن به مصرف کالاهای تولید داخل که نتیجه تلاش کارگران زحمتکش ایرانی است، مسیر عبور بهسوی قلّههای پیشرفت و تعالی را خواهد پیمود، و این البته با دعای خیر و وِساطت سرورمان عجّلالله تعالی فرجهالشریف هر چه سریعتر و بهتر صورت خواهد پذیرفت بِاِذنالله تعالی. والسّلام علیکم و رحمتالله و برکاته».
اهالی فرهنگ و ادب و هنر همچون فردوسی برخیزند
و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند
رهبر معظم انقلاب همچنین 25 اردیبهشت 1405 در پیام به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی خاطرنشان کردند که اهالی فرهنگ و ادب و هنر همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند.
ایشان تأکید کردند: «ملت عزیز ایران در دفاع مقدس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند که داستانهای اسطورهای فردوسی، واقعیت زندگی و شخصیت قهرمانانه آنان بوده و مفاهیم انسانساز، سلحشورانه، و قرآنیِ شاهنامه، همهی اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با «ضحّاکوَشانِ» متجاوز، همدل و همراه و همساز میکند. این حماسه حضور و دفاع و پیروزی، تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر میگذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند؛ فکر و قلم و زبان را با هنر درآمیزند و روایت خیزش عظیم ملت را در تاریخ، ماندگار کنند».
نِصاب تازهای از جلوه بعثت و اراده مستحکم هویت اسلامی ـ ایرانی را در وفاداری، بصیرت، و ابراز محبّت فوقالعاده به رهبر شهید انقلاب ثابت کردید
امام خامنهای افزون بر این، 26 تیر 1405 در پیام درباره حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران و تبیین مسائل مهم کشور نوشتند: «ملّت عظیمالشّأن و شگفتیساز ایران! سلام و درود و سپاس بر شما که با حماسه بینظیر و تاریخی خود در رستاخیز بیسابقه بدرقه آقای شهید ایران، نِصاب تازهای از جلوه بعثت و اراده مستحکم هویت اسلامی ـ ایرانی را در قدرشناسی، وفاداری، بصیرت، و ابراز محبّت فوقالعاده به زعیم امّت اسلامی و رهبر شهید انقلاب ثابت کردید. گرمای دلهای گداخته، چشمان اشکبار و عزمهای استوار جمعیّت دهها میلیونی و دهها کیلومتری در تهران، قم، مشهد، و سایر شهرها و روستاها، دوستان ملّت ایران و مردم آزاده جهان را به تحسین و دشمنان مستکبر ملّت ایران را به حیرت و سرگردانی و خشم و وحشت انداخت».
ملت مبعوث ایران که شایسته توجه و تقدیر از سوی حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب شده است، با همه وجود آماده سازماندهی در عرصه مقاومت و پیشرفت است و این سازماندهی آغاز شده است.
ملت مبعوث اجازه نمیدهند برخی با اقداماتشان
قیمت نفت را پایین بیاورند
طی چندماه گذشته هرگاه قیمت نفت که شاهرگ آمریکای جنایتکار است، بالا میرفت طیف غربگرا با پالس مذاکره و انفعال به دشمن، سبب پایین آمدن قیمت نفت میشدند و به آمریکا تنفس میدادند. ملت سرافراز و مبعوث ایران دیگر به این طیف پادوی دشمن، اجازه نمیدهد با پمپاژ مذاکره، قیمت نفت را که به 110 دلار رسیده پایین بیاورند. این دشمن است که باید تقاص پس دهد و محاصره شود نه اینکه با اقدامات برخی فضای تنفس بگیرد و به محاصره دریایی ادامه دهد.
پیام رئیس قوه قضائیه
به مناسبت ۲۰۰ شب جهاد خیابانی مردم
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه طی پیامی از ۲۰۰ شب رزمایش و جهاد خیابانی ملت مبعوثشده ایران تقدیر و تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمنالرحیم
مردم عزیز و گرانمایه ایران اسلامی، بالغ بر ۲۰۰ شب است که میادین و خیابانهای شهرهای سراسر کشور را برای حمایت از رزمندگانشان و عزتشان تسخیر کردهاند؛ زبان از توصیف حمیّت و غیرت این مردم، الکن و عاجز و قاصر است؛ آنان تجسم آیه شریفه «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» هستند.
هزاران تمجید و تبجیل و مرحبا بر این مردم گرانقدر باد که تکلیفشناس و بصیرند و عزت و شرافتشان را با هیچ چیزی تاخت نمیزنند. مردمی مبعوثشده که ۲۰۰ شب رزمایش خیابانیشان، هم ردیف جهاد مجاهدان خط مقدم میدان است.
این حضور حماسی دویستشبه، نه یک تجمع ساده، که طوفانی است از بصیرت ناب مردمانی سلحشور؛ مردمانی که با گامهای استوارشان، لرزه بر ارکان استکبار انداختهاند و ثابت کردهاند که در مکتب حسینی، خستگی واژهای بیگانه و نامأنوس و تنها حقیقت جاری، ایستادگی و استقامت است.
شما مردم عزتمند، طی ۲۰۰ شب اخیر، خیابانهای ایران اسلامی را به حرم تبدیل کردید؛ چه زیبا و نغز گفت حاج قاسم سلیمانی، سیدالشهدای ایرانی محور مقاومت که ایران اسلامی، حرم است. شما مردم آزاده، ۲۰۰ شب پاسدار این حرم بودید و هر قدمتان در این قیاماللیل، تیری بود زهرآگین در چشم دشمنان این مرز و بوم و سلامی بود از سر صدق به دستان پرقدرت فرزندانتان؛ همان رزمندگان خط مقدم مقاومت.
خوشا به حال و سعادت شما ملت مبعوث که، چون کوه، ایستادهاید و در غبار فتنهها و تلاطمات، راه را گم نمیکنید؛ شما که متحد و منسجم، گرداگرد محور نورانی ولایت مطلقه فقیه هستید و خدعهها و نیرنگهای اَبامَکرهای جبهه خصم را به خوبی میشناسید.
شما ملت سلحشور، ۲۰۰ شب است که ندای قدسی و عرشی «هیهات منا الذله» سرور و سالار شهیدان را مشق میکنید؛ شما نشان دادید که در قاموستان سازش با خصم دون، معنا و مفهوم ندارد و عَلَم خونخواهیتان را نشیب و فرودی، متصور نیست.
رزمایش ۲۰۰ شبه شما ملت بعثتیافته، محاسبات دشمن غدّار را تخریب کرد و پازل پیروزی ایران اسلامی در جنگ وجودی با مستکبران عالم را تکمیل گرداند. آنچه در میدانهای این دوصد شب تجلی یافت، فراتر از یک حضور و پیمان جمعی؛ اثبات شکست معمای دشمن بود. دشمنی که تلاش کرد با تکیه بر توهمات خود، پیوند وثیق میان ملت و نظام را گسسته کند؛ لکن شما مردم نشان دادید که باوری ریشهدار و عمیق و عَریق به جمهوری اسلامی ایران دارید.
خداوند را بینهایت سپاسگزاریم که خادم شما ملت سرافراز هستیم؛ توفیقات و ظفرمندیهایتان پایدار باد ملت سلحشور ایران.
قالیباف: ۲۰۰ شب حضور مردم
توهم مهاجم را شکست داد
محمد باقر قالیباف، رئیسمجلس شورای اسلامی نیز در پیامی خطاب به ملت شریف و حماسهساز ایران، نوشت: دویست روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم سپری شده است؛ و در این مسیر، شما با حضور مسئولانه و آگاهانه در صحنه نشان دادید پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی، پیش از هر چیز، ملت ایران است. دشمن خیال میکرد با تهاجم نظامی میتواند اراده ما را بشکند؛ اما امروز، در دویستمین شب حضور پرشور مردم در خیابانها، روشن شد که آنچه شکست خورد توهم مهاجم بود، نه اراده ایرانیان.
وی تاکید کرد: جز ادای احترام و سپاس در برابر این کوه استوار، سخنی شایسته نیست. سرو تناور قدرت دفاعی ایران که در میدان نبرد میایستد، ریشه در ایمان و اراده شما مردم مبعوث شده دارد که اکنون دویست شب است خیابانهای میهن عزیزمان را به تسخیر خود درآوردهاید.
به گزارش ایرنا، قالیباف یادآور شد: کارنامه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تجربه جنگهای اخیر گواه یک واقعیت است: هرگاه دشمن در برابر ایران ناکام مانده، علت اصلی آن مقاومت مردم بوده است؛ مقاومتی که امروز دویست شب است که در پیوند میدان مبارزه نظامی میدان مبارزه خیابان معنا یافته است.
سردار موسوی: دشمنان متحیر و متعجب از این ایستادگی عظمت شما را تصدیق میکنند
همچنین، سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی پیامی در آستانه دویستمین شب بعثت ملت ایران، نوشت: درود و رحمت الهی نثار شما شایستگان که در عمل به تکلیف دینی و ملی خود، چون کوهها استوار، چون رودها پر خروش و چون تکههای گداخته آهن پرحرارت، با حضوری معجزه گون، خستگی ناپذیر، حماسی و دشمن شکن دویستمین شب بعثت خود را در خیابانها در خونخواهی امام شهید و امتثال امر ولی فقیه حفظ کردهاید.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاعرسانی سپاه، وی تاکید کرد: قیام شبانه شما که در دفاع از هویت استقلال و موجودیت کشور تداوم یافته، جهانیان را متحیر نموده است و نمایشی از تراز بالای عقلانیت ملی، ارزشهای والای دینی و فرهنگ و تمدن برجسته ملی، چهره برتری از یک ملت با عظمت را در منظر و مرآی سایر ملل جهان قرار داده است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیام خود آورده است: امروز دشمنان متحیر و متعجب از این ایستادگی، عظمت شما را تصدیق و دوستان و آزادگان جهان خرسند از این عزتمندی، امیدوار به پیروزی نهائی حق در برابر ظلم و استکبار گشتهاند.
وی تصریح کرد: این حضور آگاهانه، پشتوانهای مطمئن و دلگرمکننده برای رزمندگان اسلام در همه سنگرهای دفاعی کشور و پیامی دلنشین برای پایمردی و تابآوری سربازان جان بر کف شما ملت عزیز در نیروی هوافضای سپاه برای محافظت از کیان اسلامی ایران سربلند و خونخواهی امام شهیدمان میباشد.
سردار عظمایی: دلاورمردی رزمندگان اسلام در جبهه جنوب و در دریاها وامدار استقامت و حضور باصلابت شماست
سردار عظمایی، فرماندۀ نیروی دریایی سپاه نیز با صدور پیامی تأکید کرد: امروز دویست روز است که در کنار قیام شما، خلیجفارس و تنگهی هرمز از حضور پلید ارتش تروریستی آمریکا و دشمنان اسلام پاک شده و تنگه هرمز در مشتهای پولادین رزمندگان اسلام است. به اذنالله، گلوی جهانخواران را رها نکرده و اجازهی تکرار و حضور مجدد و ظالمانه آنان را نخواهیم داد. دلاورمردی رزمندگان اسلام در جبهه جنوب و در دریاها، وامدار استقامت و حضور باصلابت شماست؛ شما که تمام رنجها را بر خود خریدید و در برابر همه حوادث، بصیر و آگاه بودهاید.
حجتالاسلام خسروپناه: پیام صریح این 200 شب حماسه به تاریخ آن است که در ساحت جهاد، اندیشه و فرهنگ باید برخاست
حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با صدور پیامی خاطرنشان کرد: پیام صریح این 200 شب حماسه به تاریخ آن است که در ساحت جهاد، اندیشه و فرهنگ باید برخاست و با استقامت همهجانبه، مسیر تمدن نوین اسلامی را تا افق مبارک ظهور و حاکمیت جهانی عدل مهدوی (ارواحنا فداه) هموار ساخت.
مخبر: ملت مبعوث عزیزند و عزیز خواهند ماند
افزون بر این، دکتر محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در ستایش ۲۰۰ شب پایمردی ملت مبعوث در حمایت از ایران، انقلاب اسلامی و ارادت به ولایت فقیه در صفحه شخصی خود نوشت:200 شب است که پاسداران کیان ایرانمان، زیر باران بمب و گلوله و در میانه جنگی تمامعیار، استوار ایستادهاند. آنان که دیروز همراه نبودند، امروز با آغوشی گشوده به صف ملت پیوستهاند. پرچم عزت و فتح برافراشته است و امید همچنان در جان این مردم زنده. ملت مبعوث عزیزند و عزیز خواهند ماند.