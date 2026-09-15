تطهیر «تله نشست عمان» توسط خبرگزاری دولت!



پوشش خبری و تحلیلی تحرکات دیپلماتیک اخیر، بار دیگر ساده‌انگاری خطرناک برخی جریان‌های داخلی را در مواجهه با طراحی‌های پیچیده جبهه غربی- عربی به تصویر کشید.

در شرایطی که لغو یا به تعویق افتادن ناگهانی نشست صلاله عمان با دیکته مستقیم آمریکا به ریاض و متحدانش، اثبات نمود که این نشست‌ها نه برای همگرایی، بلکه تله‌ای برنامه‌ریزی‌شده جهت «کُند کردن تیغ تیز سلاح ایران یعنی اقتدار بر تنگه هرمز» است، اصرار و اشتیاق عجیب «خبرگزاری دولت» برای هموار کردن مسیر این دام مجدد، جای تأمل فراوان دارد.

خبرگزاری دولت در یادداشتی به قلم یکی از دیپلمات‌های پیشین، با بی‌توجهی به ماهیت بازی خصمانه طرف مقابل، مدعی شده است: «خوشبختانه تشکیل این جلسه... خواسته همه کشورهای منطقه خلیج‌فارس است و به تعویق افتاده، نه اینکه تعلیق شده باشد؛ بنابراین احتمال تشکیل این جلسه بسیار زیاد است.» این رویکرد انفعالی در حالی پمپاژ می‌شود که تجارب متعدد تاریخی نشان داده عقب‌نشینی از ابزارهای اهرم فشار ایران در خلیج‌فارس، تنها طرف غربی را در طرح‌های خصمانه جسورتر می‌سازد.

نویسنده این یادداشت که در رسانه رسمی دولت بازنشر شده، با نادیده گرفتن ماهیت توطئه‌آمیز لغو این نشست، اصرار دارد که «برای حصول این هدف، تشکیل اجلاس در عمان یک ضرورت حیاتی است و به این کشورها توصیه می‌شود هرچه زودتر به تشکیل آن اقدام کنند، چون فرصت تازه‌ای است.»

این میزان از اشتیاق برای بازی در زمین منطقه‌ای که اتاق فرمان آن در واشنگتن قرار دارد، عملیات روانی دشمن را تکمیل می‌کند. آمریکا با خط‌دهی به نوچگان منطقه‌ای خود و لغو نشست صلاله، عملاً نشان داد به دنبال هیچ سازوکار منطقه‌ای پایداری نیست و تنها قصد دارد ابزار قدرت نفوذ ایران را از طریق دالان‌های دیپلماسی محدود کند.

در بخش دیگری از این یادداشت با چشم‌پوشی از اهداف اصلی دشمن آمریکایی- صهیونی آمده است: «تحولات اخیر در خلیج‌فارس و تنگه هرمز و همچنین باب‌المندب و دریای سرخ ثابت کرده است که امنیت در این دو منطقه را قدرت‌های خارجی نمی‌توانند برقرار سازند.»

هرچند ناامیدی از دشمن گامی مثبت است، اما ذوق‌زدگی مجدد رسانه دولتی برای پهن کردن دوباره همان دامی که یک‌بار توسط محور غربی-عربی به هم خورده، صدمات جبران‌ناپذیری به مؤلفه‌های اقتدار ملی وارد خواهد آورد. وقت آن رسیده که رسانه‌های رسمی کشور به‌جای دل‌بستن به سراب نشست‌های فرمایشی، بر حفظ و تقویت اهرم‌های اقتدار میدانی ایران تمرکز کنند.