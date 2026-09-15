کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد: بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات معتبری که هیئت حقیقت‌یاب به دست آورده، در اول سپتامبر یک حمله هوائی آمریکا به خانه‌ای در شهر کوهستک در استان هرمزگان ایران، جایی که گفته می‌شود جشن عروسی در آن در جریان داشته، ۵ نفر از جمله

۲ کودک و یک زن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

ﺳﺎرا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه (24 شهریورماه) پس از بررسی حملات مرگبار آمریکا به جنوب ایران بخصوص حمله به مراسم عروسی در کوهستک شهر بندری سیریک گفت: اﯾن ﺣﻣﻼت ﺑﺎر دیگر ﯾﺎدآور هزینه انسانی ویرانگر مخاصمه میان آمریکا و اﯾران اﺳت. غیرنظامیان باید و در همه زمان‌ها مورد حمایت قرار گیرند و باید همواره مراقبت لازم به عمل آید تا غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از آثار مخاصمات مصون بمانند.

این هیئت آمریکا را مسئول حمله به خانه‌ای در شهر کوهستک استان هرمزگان خواند که محل عروسی بود.

در بیانیه ‌این کمیته آمده است: با وجود تأکید آمریکا بر اینکه نیروهای نظامی این کشور غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهند، بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات معتبری که هیئت حقیقت‌یاب به دست آورده است، در اول سپتامبر یک حمله هوائی آمریکا به خانه‌ای در شهر کوهستک در استان هرمزگان؛ جایی که گفته می‌شود جشن عروسی در آن در جریان بوده است، پنج نفر از جمله دو کودک و یک زن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

این کمیته با اشاره به حمله دیگری آورده است: «در ۳۰ ژوئیه، یک حمله هوائی دیگر گزارش‌ شد که ایالات متحده، منزلی مسکونی را در شهر قشم، در استان هرمزگان، ویران کرد. در این حمله یک مرد، یک زن و پسر دوساله‌شان کشته و دو فرزند دیگر خانواده زخمی شد.

در این بیانیه تاکید شده این دو حمله مرگبار به مناطقی شده که محل سکونت جوامع اقلیت است. کوهستک عمدتا بلوچ نشین و قشم محل سکونت جمعیت عمدتا سنی مذهب است.

مکس دو پلسیس، کارشناس کمیته حقیقت‌یاب، گفت که «حملات هوائی مکرر که به تلفات غیرنظامی منجر می‌شود، پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند» از جمله اینکه آیا دولت‌ها بر اساس قوانین بشردوستانه بین‌المللی تمام تدابیر لازم را برای مصون ماندن غیرنظامیان به کار گرفته‌اند یا خیر.

همه طرف‌های متخاصم باید تعهدات خود را براساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه رعایت کنند از جمله احترام به اصول تفکیک، تناسب و احتیاط. عدم رعایت قوانین بین‌المللی ممکن است مسئولیت‌ بین‌المللی از جمله مسئولیت «جنایات جنگی» به دنبال داشته باشد.

ویویانا کریستسویچ، دیگر کارشناس عضو کمیته حقیقت‌یاب گفت: «حمله به غیرنظامیان باید موجب بررسی عمیق درباره رویدادها، روش‌ها و پیامدها شود تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود و حقیقت، عدالت و جبران خسارت برای قربانیان تضمین شود. تداوم حملات، خطر تشدید رنج‌ها و افزایش محرومیت سیاسی و اجتماعی- اقتصادی جوامع را در پی دارد.»

کمیته حقیقت‌یاب براهمیت حیاتی «دسترسی کامل و بدون مانع ناظران مستقل حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و محققان» برای جمع‌آوری «شواهد اساسی» و«پاسخگویی» تاکید کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل برای اتخاذ فوری اقدامات دیپلماتیک به منظور توقف منازعه نظامی، کاهش تنش‌ها و از سرگیری گفت‌وگویی معتبر و با حسن نیت در‌باره صلح، حقوق بشر، عدالت و مشارکت برابر در امور سیاسی و عمومی تکرار می‌کند.

به گزارش ایسنا، این کمیته گفته است چنین گفت‌وگویی باید فراگیر باشد و مشارکت معنادار زنان، کودکان، جوانان و اقلیت‌ها در ایران را تضمین کند، همه کسانی که از نفوذ برخوردارند باید فورا اقدام کنند تا به این منازعه پایان دهند و از رنج بیشتر غیرنظامیان جلوگیری شود. کمیته حقیقت یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تاسیس شد.