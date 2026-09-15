خاک عراق به مأمنی برای تهدید امنیت ایران تبدیل نخواهد شد
رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در دیدار با وزیر امور خارجه ایران بر همافزایی میان دو کشور برای اجرای توافقنامه امنیتی فیمابین تاکید و تصریح کرد: عراق و اقلیم کردستان عراق هرگز اجازه نخواهند داد اراضی این کشور به مأمنی برای آسیب و تهدید امنیت کشورهای منطقه، بهویژه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، که در رأس هیئتی عالیرتبه برای رایزنی با مقامهای ارشد کشورمان به تهران سفر کرده است، روز سهشنبه (24 شهریورماه) با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفتوگو کرد. وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به روابط بسیار خوب و سازنده جمهوری اسلامی ایران با دولت و ملت عراق و اقلیم کردستان عراق، بر ظرفیتهای گسترده موجود در مناطق مرزی دو کشور تأکید کرد و چشمانداز مناسبات ایران و عراق، بهویژه با اقلیم کردستان عراق را روشن و امیدبخش توصیف کرد.
عراقچی همچنین بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و توسعه مناسبات با اقلیم کردستان عراق، بهویژه منطقه سلیمانیه، با تمرکز بر گسترش مراودات اقتصادی و تجاری، ارتقای هماهنگیهای امنیتی در مرزهای مشترک و مقابله با تروریسم تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به برخی تحرکات تروریستی در مرزهای مشترک و تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از این شرایط، بر ضرورت تقویت همکاریها برای صیانت از امنیت مرزهای مشترک وفق تفاهم امنیتی دوجانبه تأکید و تصریح کرد: «دوستان کُرد ما و همه کشورهای منطقه باید در برابر ترفندهای پرچم دروغین که با هدف ایجاد اختلاف میان همسایگان طراحی میشوند، هوشیار باشند.»
رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز با ابراز خرسندی از سفر به تهران و دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان، به روابط تاریخی، برادرانه و دوستانه میان مردم ایران و عراق و اقلیم کردستان عراق اشاره و از حمایتهای مستمر جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق قدردانی کرد.
طالبانی ایران را قویترین پشتیبان همیشگی ملت عراق توصیف کرد و افزود: «ما به روابط و دوستی با جمهوری اسلامی ایران افتخار میکنیم و نسبت به تقویت همهجانبه همکاریها و روابط در عرصههای مختلف، بهویژه سیاسی، امنیتی و اقتصادی و تجاری، اهتمام داریم.»
طالبانی همچنین بر همافزایی میان ایران و عراق برای اجرای توافقنامه امنیتی فیمابین و خلع سلاح گروههای تروریستی مخل امنیت دو کشور تأکید و تصریح کرد؛ «عراق و اقلیم کردستان عراق هرگز اجازه نخواهند داد اراضی این کشور به مأمنی برای آسیب و تهدید امنیت کشورهای منطقه، بهویژه جمهوری اسلامی ایران
تبدیل شود.»
سفر عراقچی به چین
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: وزیر امور خارجه روز چهارشنبه (25 شهریورماه) برای انجام یک دیدار رسمی، به پکن سفر
میکند.
وی در این سفر درباره روابط دوجانبه و نیز مسائل مهم منطقهای و بینالمللی با همتای چینی گفتوگو و تبادل نظر خواهد کرد.