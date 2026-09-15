تأکید جمعی از نمایندگان مجلس بر ضرورت خروج ایران از NPT
جمعی از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیهای خواستار خروج ایران از پیمان انپیتی شدند.
جمعی از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی درخصوص ضرورت خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) بیانیه صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) بر پایه موازنه متقابل میان «تعهد به عدم اشاعه» و «تضمین حقوق و امنیت اعضا» بنا شده است.
متن بیانیه به شرح زیر است:
«ملت شریف و بزرگوار ایران،
پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) بر پایه موازنه متقابل میان «تعهد به عدم اشاعه» و «تضمین حقوق و امنیت اعضا» بنا شده است. با این حال، تجربه سالیان اخیر و بهویژه تحولات اخیر ثابت کرده است که ساختارهای بینالمللی مبتنی بر این پیمان، دچار بیخاصیتی کامل، تبعیض ساختاری و ناکارآمدی در تأمین حداقلهای حقوق قانونی کشورمان شدهاند.
ما جمعی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بر اساس مسئولیت و سوگند یادشده برای صیانت از امنیت ملی، منافع حیاتی و دستاوردهای دانشمندان کشور، دلایل خود را جهت ضرورت و فوریت خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان NPT به استحضار ملت ایران و مراجع تصمیمگیر میرسانیم:
- ️بیاثری کنوانسیون در تأمین امنیت تأسیسات هستهای: مطابق با موازین بینالمللی و صراحت مفاد مرتبط با NPT و مصوبات آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تأسیسات هستهایِ صلحآمیز تحت نظارت، باید از بالاترین سطح حفاظت بینالمللی و مصونیت در برابر هرگونه تهدید یا حمله نظامی برخوردار باشند. متأسفانه نهادهای متولی نهتنها هیچ اقدام بازدارندهای در برابر تهدیدات و حملات علنی دشمن علیه مراکز هستهای ایران انجام ندادهاند، بلکه با سکوت و منفعل بودن، عملاً بر این تجاوزات صحه
گذاردهاند.
- تجاوز دشمن به زیرساختها و ترور دانشمندان:
حمله مستقیم و خرابکاریهای سامانیافته توسط دشمن علیه مراکز و زیرساختهای هستهای کشور، در کنار ترور بزدلانه دانشمندان هستهای، نهائیترین سند بر این حقیقت است که پذیرش حداکثر نظارتها، کوچکترین امنیتی برای ملت ایران به ارمغان نیاورده و تنها به ابزاری برای شناسایی و هدفگیری مؤلفههای قدرت کشور بدل شده است.
- محرومیت کامل ایران از مزایای قانونی NPT:
جمهوری اسلامی ایران با وجود اجرای کامل تعهدات و پذیرش بیسابقهترین نظارتها، همواره از حقوق تصریحشده خود در ماده ۴ پیمان (بهویژه بهرهمندی بدون تبعیض از فناوری صلحآمیز و همکاریهای بینالمللی) محروم شده و در عوض، با شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی مواجه گردیده است.
- سوءاستفاده ابزاری از نظارتهای آژانس:
بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی نه به عنوان ابزاری برای راستیآزمایی، بلکه به پوششی برای جاسوسی صنعتی- امنیتی و اعمال فشارهای سیاسی مداوم علیه ایران تبدیل شده است. ادامه این روند متناقض، خروج از یکطرفه بودن تعهدات را به یک الزام عقلانی و استراتژیک تبدیل میسازد.
هممیهنان عزیز؛
طبق اصل صریح ماده ۱۰ پیمان NPT، هر عضوی حق دارد در صورتی که رویدادهای مربوط به موضوع پیمان، منافع عالیه کشورش را به خطر اندازد، از آن خارج شود. امروز با استمرار تهدیدات وجودی، تجاوزات علنی به خاک و تأسیسات کشور و ناکارآمدی مطلق ضمانتهای بینالمللی، «منافع عالیه و امنیت ملی ایران» در مخاطره جدی قرار گرفته است.
از این رو، ما نمایندگان امضاکننده این بیانیه، ضمن هشدار به طرفهای غربی و نهادهای بینالمللی، از شورای عالی امنیت ملی و دستگاه دیپلماسی کشور میخواهیم که روند قانونی و اجرائی خروج کامل جمهوری اسلامی ایران از پیمان NPT و توقف کلیه همکاریهای فراپیمانی را در سریعترین زمان ممکن به جریان اندازند.
امنیت، اقتدار و عزت ملت ایران خط قرمز غیرقابل معامله ماست».