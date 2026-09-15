یک وبگاه آمریکایی به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد فشارهای ناشی از جنگ با ایران، ارتش آمریکا را به‌شدت فرسوده کرده و یکی از این مقامات هشدار داده است این فشارها ممکن است توان ارتش آمریکا برای ادامه مؤثر جنگ را از بین ببرد.

وبگاه آمریکایی «اینترسپت» به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد فشارهای ناشی از جنگ با ایران، ارتش آمریکا را به‌ شدت فرسوده کرده و یکی از این مقامات هشدار داده است این فشارها ممکن است توان ارتش آمریکا برای ادامه مؤثر جنگ را از بین

ببرد.

این گزارش تصویری از ارتش آمریکا ارائه می‌دهد که در ماه‌های جنگ با ایران همزمان با چند بحران رو‌به‌رو شده است؛ حملات مداوم ایران به پایگاه‌ها و ناوهای آمریکایی، کاهش ذخایر موشک‌های پدافندی، افزایش تلفات، فرسودگی تجهیزات، استقرار طولانی‌مدت نیروها، مشکلات لجستیکی و کاهش روحیه نظامیان، همگی فشار فزاینده‌ای بر ارتش آمریکا وارد کرده‌اند.

دو مقام آمریکایی آگاه از عملیات نظامی در خاورمیانه به اینترسپت گفته‌اند این فشارها می‌تواند در نهایت توان ارتش آمریکا برای ادامه مؤثر جنگ را مختل کند. یکی از آنها وضعیت فعلی را «در نهایت ناپایدار» توصیف کرده و گفته است فرض کاخ سفید مبنی بر اینکه ایران پیش از نیروی دریایی آمریکا از پا درمی‌آید، تاکنون محقق نشده است.

ایران توان پدافند آمریکا را تحت فشار قرار داد

به نوشته اینترسپت، توانایی ایران در استفاده همزمان از پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک پیشرفته برای عبور از پدافند آمریکا، ارتش این کشور را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.

به گزارش فارس، یکی از مقام‌های آمریکایی گفته دولت ترامپ توانمندی نظامی ایران را به‌ درستی ارزیابی نکرده و مقام دوم نیز از «فقدان کامل برنامه‌ریزی» برای جنگ سخن گفته است.

این در حالی است که بر اساس آمار رسمی پنتاگون، تنها از هفتم ژوئیه تاکنون، حملات ایران صدها کشته و زخمی در میان نیروهای آمریکایی بر جای گذاشته است