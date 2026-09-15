سازندگی یا بازندگی؟!(گفت و شنود)

گفت: رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفته است؛ «خبر دارم که مسئولین در هر دو جنگ از تونل‌های مترو به عنوان دفتر کار استفاده می‌کردند»!

گفتم: انتشار این خبر چه ضرورتی داشته است؟! اگر راست گفته باشد که یک خبر به کلی سرّی را به نفع دشمن فاش کرده و به آمریکا گرا داده که کجا را بزند(!).

گفت: اگر هم راست نگفته باشد و مسئولان در تونل‌های مترو نبوده‌اند، یک کانال مناسب برای استفاده در جنگ را لو داده است و باز هم به آمریکا گوشزد کرده که حمله به تونل‌های مترو را هم در نظر داشته باشد(!)

گفتم: حال و روز و جایگاه حزب کارگزاران سازندگی را از

حال و هوای رئیس شورای مرکزی آن می‌توان حدس زد!

گفت: کاش رئیس شورای مرکزی این حزب به جای این که اسرار نظام را آن هم در میانه جنگ فاش کند، گزارشی از فعالیت این حزب ارائه می‌کرد! و به مردم می‌گفت که این حزب تاکنون چه خدمتی داشته و کدام مشکل را حل کرده است و بالاخره حزب سازندگی است یا بازندگی؟!

گفتم: یارو می‌خواست یک گردو را بشکند. گردو را زیر پایش گذاشت و بعد با سنگ محکم توی سر خودش کوبید!