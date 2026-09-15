کیهان و خوانندگان
* وارد آمدن آسیبهای جدی و گسترده به پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه در نتیجه حملات موشکی و پهپادی ایران نشاندهنده ناتوانی سامانههای پدافندی آمریکا در مهار کامل حملات ایران است. در همین رابطه وبسایت تخصصی میلیتاری تایمز در گزارشی به تخریب بخش بزرگی از پایگاه پنجم دریایی آمریکا در بحرین پرداخته و آن را غیرقابل تصور توصیف کرده و نوشته که مقامات آمریکایی به دلیل حجم نابودی تأسیسات پایگاه تصمیم گرفته بودند تا این موضوع را مخابره نکنند.
سراج
* ایران به دلیل قرار گرفتن میان خلیجفارس، آسیای مرکزی، قفقاز و مسیرهای منتهی به اروپا، از موقعیت ممتازی برخوردار است که اگر این ظرفیت بهدرستی مدیریت شود، کشورمان میتواند به یکی از بازیگران مؤثر در نظم چندقطبی در حال شکلگیری تبدیل بشود.
خالدی
* دشمنان ایران همواره تلاش کردهاند از مشکلات واقعی برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند، اما در مقابل نیز هر زمان که پیوند میان مردم و نظام تقویت شده، پروژههای فشار خارجی با شکست مواجه شده است.
معاضد
* موشکهای پیشرفته خیبرشکن با برد ۹۰۰ مایل و سرجنگی مانورپذیر، توانستهاند از پدافند هوائی آمریکا عبور کرده و به حلقه پایگاههای آمریکا در سراسر خلیجفارس و منطقه غرب آسیا آسیب بزنند و آنها را نسبت به چند دهه گذشته آسیبپذیرتر کنند.به همین دلیل باید گفت آمریکا دسترسی کامل خود به ۱۵ پایگاه در خلیجفارس را از دست داده و دلیل آن نیز حملات موشکی و پهپادی ایران است.
معبودی
* خطرناکتر از حمله نظامی آمریکا به جشن عروسی، عادی شدن این بمباران است. سکوت مجامع بینالمللی در این جنایت جنگی، مرتکبان را در ادامه جنایاتشان جسورتر میکند و خطرناکتر از سکوت، آن است که این سکوت به معنای مشروعیت تعبیر شود.
تیموری
* کارشناسان شبکه صهیونیستی اینترنشنال با ردیف کردن اصطلاحات فنی بر روی آنتن زنده، سناریوی استفاده از سلاحهای تاکتیکی و اتمی علیه خاک ایران را تحلیل میکنند تا این جنایت را عادیسازی کنند. تجویز جنایت اتمی علیه کشور، در شبکه تروریستی اینترنشنال را باید فراتر از وطن فروشی دید.
سیدفرجی
* خداوند به رزمندگان اسلام وعده پیروزی داده و ما ایمان داریم که دشمن را شکست میدهیم. حتی امیدواریم بزودی وعده رهبر شهیدمان محقق شود و ما علاوهبر آزادی سوریه، نابودی اسرائیل را ببینیم و پرچم این انقلاب را به دست صاحبش برسانیم.
نریمان
* در پنجاه سال اخیر، آمریکا به ۳۰ کشور جهان حمله کرده اما حتی برای یکی از تجاوزاتش هم از مردمش نظر نخواسته. بعد در ایران یک فردی پیدا شده و میگوید باید رفراندوم برگزار بشود که ببینیم حق داریم در مقابل تجاوز دشمن از خودمان دفاع بکنیم یا نه. آیا این حماقت نیست؟
فروتن
* ترامپ، اعلام کرده است بعد از انتخابات آمریکا جنگ تمام میشود. نباید گذاشت زمان شروع و پایان جنگ با آمریکاییهای مغرور باشد. این ملت بزرگ ایران است که زمان پایان جنگ را مشخص خواهد کرد. شهید سلیمانی قبلا خطاب به یانکیها گفته بود شما جنگ را شروع میکنید ولی پایان جنگ با شما نیست.
مهدیخواه
* امارات و عربستان و قطر و کویت مگر حافظ منافع آمریکا و رژیم صهیونی نیستند؟ بنا بر این تا وقتی که هزینه همراهی خود با جنایات آمریکا و اسرائیل را نداده و مجازات نشدهاند، نباید در تصمیمگیریهای جمهوری اسلامی ایران کمترین دخالت و حضوری داشته باشند!
پارسا
* انگیزه بدنه مؤمن و انقلابی برای پیگیری خسارتهای دهه ۹۰ و پاسخگو کردن بانیان وضع موجود، از جمله آقای روحانی کاملاً قابل درک و مشروع است. اما اقدام درست در زمان غلط، مساوی با خطای استراتژیک است.
وکیلیان
* راهکار درست برای برون رفت از وضعیت فعلی این است که کاری کنیم آمریکا به این نتیجه برسد با ادامه جنگ نه تنها نفت ایران در دسترس نیست بلکه نفت کشورهای منطقه نیز از دسترسش خارج خواهد شد.
رنجبرپور
* با پیروزی اخیر یمن علیه ارتش سعودی، حساب دست ارتش آمریکا آمد که جنگ زمینی علیه ایران چه تبعاتی و یا بهتر بگویم چه افتضاحی برای او خواهد داشت؟
یک هموطن
* بحث درباره افول دموکراسی در آمریکا دیگر صرفاً موضوعی برای منتقدان سیاست خارجی این کشور نیست. حتی نظریهپردازانی مانند فرانسیس فوکویاما نیز ناچارند درباره بحرانهای عمیق در ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا سخن بگویند.
گروسی
* ارتش رژیم صهیونی مدعی شده است که در جریان جنگ، بیش از ۶۰۰ حمله سایبری مرتبط با حزبالله علیه رژیم شناسایی شده است. همین ادعا بهخوبی نشان میدهد که تقابل میان مقاومت و رژیم صهیونی، صرفاً در میدان نظامی تعریف نمیشود و فضای سایبری نیز به یکی از عرصههای مهم این رویارویی تبدیل شده است. به اعتراف ارتش صهیونیستی؛ ایران، حزبالله و دیگر گروههای فعال در لبنان طی سالهای اخیر توانمندیهای تهاجمی خود را در فضای سایبری توسعه دادهاند.
کلهر
* جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، در مصاحبه جدید خود با اشاره به جنگ آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، تأکید کرده حملات به ایران، بهجای تضعیف حکومت، موجب شکلگیری اثر صفآرایی زیر پرچم در میان ایرانیان شده و احساس تهدید موجودیتی، بخش بزرگی از جامعه را متحد کرده است. او همچنین گفته من هیچ نشانهای نمیبینم که حکومت ایران در حال فروپاشی باشد.
قرهخانی
* اگر کسی به جایگاه فعلی آمریکا و اهدافی که در آغاز جنگ تعیین کرده بود نگاه کند، به این نتیجه خواهد رسید که آمریکا در این جنگ تا اینجا شکست خورده است. به قول جان پودهورتز نویسنده نومحافظهکار آمریکایی که پس از گذشت چهار ماه از جنگ گفته بود همه روی زمین میگویند آمریکا جنگ را باخته است.
غیاثوند
* اعزام بیش از ۲۰ هزار دانشجو در روزهایآینده به مناطق مختلف کشور برای خدمترسانی در عرصههای بهداشت و درمان، کارهای آموزشی و تربیتی، عمرانی و خدمات اجتماعی به مردم به منظور رفع محرومیتها در مناطق کمتر برخوردار، در شرایطی که کشور با جنگ و محاصره اقتصادی مواجه است، نشاندهنده عزم ملی برای عبور از بحرانها و تقویت سرمایه اجتماعی است.
یک شهروند
* زمانی سیمین دانشور را برای شرکت در مراسم «شب شعر گوته» به سفارت یکی از کشورهای غربی در تهران دعوت کردند. پرسیده بود که جز شعر و داستان قرار است چه بگویید؟ گفته بودند قرار است از سیاست سانسور در ایران هم انتقاد کنیم. سیمین گفته بود ممنون، ما رختچرکهایمان را درحیاط همسایه نمیشوییم. برای خانم مرزبان واقعاً متاسفیم که به خودش اجازه داده نزد بیگانگان علیه کشورش زبان به دروغ باز کند.
مسگرها
* در فضای مجازی فیلمی از هند نمایش داده میشود که یک شهروند هندی زمین شخصی خود را به ارزش ۱۷هزار دلار فروخته و آن را به جمهوری اسلامی ایران اهدا میکند. از شگفتیهای روزگار است که غیرایرانی زمینش را میفروشد تا به ایران کمک کند. ولی برخی وطنفروش خائن به دشمن التماس میکنند که ایران را ویران کند.
طباطبائی
* سربازان آمریکایی در پاتایا از زنان سوءاستفاده میکنند و مردان تایلندی هم ناو هواپیمابر آمریکا را تمیز میکنند. این دنیایی است که آمریکا آن را ساخته و مصیبتبارتر این که اصلاحطلبان غربگرا این غرب را قبله آمال و آرزوهای خود قرار دادهاند.
پوررشید
* برخی کافهها علاوهبر این که به مکانی برای سقوط اخلاقی و فرهنگی تبدیل شدهاند به خانه تیمی سرویسهای اطلاعاتی بیگانه هم مبدل شدهاند. به این معنا که حکم سرپلهای ارتباطی و کارکردی شبیه به خانههای تیمی نرم برای سرویسهای اطلاعاتی و عوامل نفوذ را پیدا کردهاند.
خیاطان
* مدرسهای که شهریهاش میلیاردی است، دیگر مدرسه نیست. باشگاه طبقاتی است. سؤال میکنیم که چرا داشتن پول، مجوز خلق انحصار در آموزش شده است؟
نادرپور