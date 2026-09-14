تداوم راه همه پیامبران (حدیث دشت عشق)

پاسدار شهید علی گل‌شقایق‌، هفدهم اردیبهشت‌ سال ۱۳۴۳ در بهبهان چشم به جهان گشود و پس از حضور در عملیات کربلای ۲، دهم شهریور سال ۱۳۶۵ در منطقه حاج‌عمران به فیض شهادت نائل آمد که پیکر پاکش در قطعه ۳ گلزار شهدای بهبهان، ردیف ۹، مزار ۱۲ آرام گرفت.

شهید علی گل‌شقایق وصیت‌نامه‌اش نوشت: «افتخار می‌کنم همان سربازی هستم که امام در سال ۱۳۴۳ گفته که سربازان من در گهواره شیر می‌خورند. ای امت حزب‌الله، تا زمانی که انسانی در کره خاک مورد ستم قرار می‌گیرد و تا زمانی که باطل و طاغوتی در گیتی وجود دارد، وظیفه پیکار در راه حق ادامه دارد و تا فریاد الله‌اکبر، لااله الاالله در جهان طنین‌افکن نشده مبارزه هست و تا مبارزه هست، شما امت خداجو پشتیبان این راه خواهید بود. هدف فریضه جهاد در آیین مقدس اسلام کشورگشایی و تجاوز و امثال این‌ها نیست بلکه تنها و تنها منظور جلوگیری از فساد و ظلم کافران و متجاوزان و برقراری عدل الهی و حکومت توحیدی است. سستی در جهاد یعنی ضعف ایمان؛ یعنی دشمن را بالاتر از آفریدگار دانستن؛ یعنی دین خدا و مسلمین را بی‌یار و یاور گذاشتن؛ یعنی عزت خود و مکتب حق را تسلیم جنایتکاران کردن این نبرد، نبرد اسلام و کفر است؛ دفاع از اسلام، دفاع از مکتب‌های توحیدی و تداوم راه همه پیامبران الهی است.»